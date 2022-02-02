40 قتيلا في هجوم على مركز للنازحين بالكونغو الديمقراطية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قتِل 40 شخصا على الأقل مساء أمس الثلاثاء، في هجوم بأسلحة بيضاء شنّه عناصر ميليشيات على مركز للنازحين في إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب ما أفادت مصادر متطابقة الأربعاء.

وأعلن ”مرصد الأمن في كيفو“ ومقرّه الولايات المتحدة، في تغريدة، أن ”40 مدنيا على الأقلّ قتِلوا بأسلحة بيضاء الليلة الماضية في بلين سافو“ في إقليم دجوغو، فيما أكّد مسؤولون محليون ومصادر من المجتمع المدني أن حصيلة القتلى تخطت الـ50 قتيلا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه في مطعم بمدينة بيني شرق الكونغو الديمقراطية؛ ما أسفر عن مقتله وما لا يقل عن خمسة آخرين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قتل 11 مدنيا على أيدي متمردي جماعة ”تحالف القوى الديمقراطية“ شرق البلاد.

وقال لويس ثيمبو رئيس هيئة الخدمة المدنية في بلدة بالونغو ”لقد فقدنا سبعة أشخاص آخرين بينهم امرأة، ذبحوا في منطقة غالا“.

وأضاف أن مقاتلي ”تحالف القوى الديمقراطية“ الذين شنوا الهجوم قاموا بنهب المحلات التجارية والصيدليات، منددا بـ“اخفاقات القيادة العسكرية“.

وتخضع منطقة شمال ”كيفو“ حيث تقع ”بالونغو“ ومقاطعة ”إيتوري“ المجاورة لإجراءات أمنية مشددة منذ أيار/ مايو الماضي، لوضع حد لسفك الدم الذي يرتكبه مقاتلو التحالف، لكن أعمال العنف تتواصل.

وبحسب موقع ”كيفو سكيورتي تراكر“ ومقره الولايات المتحدة هناك نحو 120 جماعة مسلحة ناشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعتبر ”تحالف القوى الديمقراطية“ أكثرها دموية.

وتقول الكنيسة الكاثوليكية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن مقاتلي التحالف قتلوا نحو 6 آلاف مدني منذ عام 2013، في حين يحمّل مرصد ”كيفو“ التحالف مسؤولية مقتل أكثر من 1200 شخص في منطقة بيني وحدها منذ عام 2017.

وفي آذار/ مارس الماضي، ربطت الولايات المتحدة رسميا ”تحالف القوى الديمقراطية“ وهي جماعة إسلامية أوغندية متشددة، بتنظيم ”داعش“.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، أفادت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بأنها قتلت 18 مسلحا من رجال الميليشيا، كما قتِل جنديان في كمين في منطقة مضطربة في المرتفعات الشرقية للبلاد.

وقال الرائد ديودون كاسيريكا المتحدث باسم الجيش في مقاطعة كيفو الجنوبية إن وحدة من التعزيزات تعرضت للهجوم في أثناء سفرها عبر قرية كاغوغو في منطقة أوفيرا آنذاك.

وأضاف أن المهاجمين هم ”رجال ميليشيات لتحالف ماكانيكا وتويغوانيهو“ ، في إشارة إلى جماعة مسلحة تدعي أنها تمثل شعب توتسي من أصول رواندية.

وتابع ”في تبادل لإطلاق النار قتَل الجيش 18 من رجال الميليشيا“، فيما قتِل جنديان وأصيب 5 بجروح خطيرة.