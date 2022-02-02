كبير المفاوضين الإيرانيين ينفي إجراء مباحثات مباشرة مع أمريكا

نفى كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، إجراء بلاده مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال محادثات فيينا.

وجاءت تصريحات نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية باقري كني، خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، وفق ما نقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري.

ونقل المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاده مشكيني، عن باقري كني قوله: ”رغم عملية المفاوضات الإيجابية في فيينا بشأن الاتفاق النووي، لكن لا تزال هناك قضايا مهمة تحتاج للتفاوض والاتفاق عليها“.

وبين باقري كني، وفقا لما نقله مشكيني، أن ”مجموعة الأدلة تظهر أن الشروط جاهزة لاتفاق جيد ومربح للجميع بشرط أن يكون لدى الغربيين أيضا حسن نية وجدية“.

وقال مشكيني: ”بناءً على ما يمكن تلخيصه من القضايا التي أثيرت في هذا الاجتماع، من الواضح حاليا أن النتيجة والأساس الموضوعي للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة غير واضحين“.

وتابع مشكيني: ”من حقنا رفع كل العقوبات، ولكن حتى الآن وافق الطرف الآخر على رفع بعضها، والاتفاق جاهز طالما أن الغربيين جادون“.

وفي 24 كانون الثاني/يناير الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر في طهران، إن ”الجانب الأمريكي يوجه رسائل إلى إيران بشتى السبل، يطالب بمستوى من المحادثات المباشرة مع إيران“.

وأضاف عبد اللهيان بشأن المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة: ”إذا وصلنا إلى مرحلة في عملية التفاوض تتطلب اتفاق تفاوض جيد مع الولايات المتحدة، فلن نتجاهلها (المفاوضات المباشرة)“.

فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض، نيد برايس، ردا على ما ذكره عبد اللهيان: ”نحن مستعدون لاجتماع مباشر، ولقد أكدنا باستمرار أن المشاركة المباشرة مع إيران ستكون أكثر فعالية في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وغيرها من القضايا“.

وكان مسؤولون إيرانيون استبعدوا في السابق إجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، نقلا عن آية الله خامنئي، إلى أن تعود واشنطن بالكامل إلى الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي، الثلاثاء الماضي، ”إن البلدين يمكنهما التفاوض مباشرة إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات الظالمة عن إيران“.

وتوقفت الجولة الثامنة من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 التي تشارك فيها الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة، السبت الماضي لفترة مؤقتة.

وبدأت الجولة الثامنة من المفاوضات في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بشأن الاتفاق النووي بين ممثلين عن روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015، فيما تشارك الولايات المتحدة بتلك المفاوضات بطريقة غير مباشرة.