فرنسا: لا دلائل حاليا على استعداد روسي لغزو أوكرانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي، اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك دلائل في هذه المرحلة تشير إلى أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا، وفقا لوكالة ”رويترز“.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، أمس الثلاثاء، بتعمد جر بلاده إلى حرب وبتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من قواتها قرب حدودها مع أوكرانيا، لكنها نفت أي نية لغزوها.

وبعد مرور نحو ثماني سنوات على استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمها لمقاتلين انفصاليين في دونباس في شرق البلاد، أصبحت الجمهورية السوفييتية السابقة محورا للصراع، في ما قد تكون أخطر مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.

وفاقم احتمال الغزو الروسي ”الوشيك“ لأوكرانيا، من حالة القلق التي تسود المنطقة وأوروبا على وجه الخصوص؛ الأمر الذي يهدد بإغراق سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليون نسمة في براثن الصراع، وفق ما أفاد به خبراء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء إن الصراع العسكري مع روسيا لن يشمل أوكرانيا فحسب، وإنما سيؤدي إلى نشوب حرب شاملة في أوروبا.

وأضاف زيلينسكي خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف أنهما ناقشا خطوات لاحتواء روسيا.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك في المواجهة بين أوكرانيا وموسكو.

وذكر زيلينسكي أن أوكرانيا تتخذ نهجا مسؤولا تجاه اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار بشأن إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا، لكنها تختلف مع روسيا حول كيفية تنفيذ الاتفاق.

وأعلن مسؤول أمريكي الاثنين الماضي أنّ الولايات المتحدة تلقّت من روسيا رسالة خطّية تتضمّن ملاحظات الكرملين على الجواب الخطّي الذي سلّمته واشنطن إلى موسكو الأسبوع الماضي وضمّنته ردّها على مطالبه الأمنية واشتراطاته لحلّ الأزمة الأوكرانية.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ”بوسعنا أن نؤكّد أنّنا تلقيّنا ردّاً مكتوباً من روسيا“، من دون أن يحدّد فحوى هذا الردّ.

وأضاف ”نعتقد أنّه لن يكون مجدياً التفاوض علناً، لذلك سنترك الأمر للروس للتحدّث عن ردّهم إذا ما رغبوا في ذلك“.