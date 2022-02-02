رغم التحذيرات.. تقرير: استعدادات القوات الأوكرانية لا تشير لوقوع غزو روسي قريب

قالت شبكة ”سي ان ان“ الأمريكية في تقرير نشرته عن الجبهة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية لم تتخذ أي استعدادات ظاهرة عند الحدود تشير إلى قرب وقوع غزو روسي محتمل لبلادهم.

وذكرت الشبكة، أن المواقع الدفاعية للجيش الأوكراني على الخطوط الأمامية شرق مدينة ”ماريوبول“ الساحلية تبدو كما كانت قبل عامين، إذ لا تزال الفصائل العسكرية تحتمي في المخابئ والمنازل المدمرة ويسود الهدوء الكثير من الخنادق في المنطقة.

وعلى الجهة المقابلة، يتجمع عشرات الآلاف من القوات الروسية في المنطقة ومعهم الدبابات والمدرعات الأخرى على بعد أقل من 20 ميلا (33 كلم) من الحدود الروسية، وفقا للشبكة.

لا شعور بالحرب

وقالت الشبكة ”على الرغم من القلق المتزايد في واشنطن من احتمال حدوث غزو روسي وشيك لا يوجد شعور بالقلق بين القوات الأوكرانية هنا“.

وأوضحت الشبكة، أن الجنود على هذه الجبهة في الزاوية الجنوبية الشرقية لأوكرانيا ينظرون في ثلاثة اتجاهات في وقت واحد، وهي إلى الشمال والشرق، إذ يبعدون عن القوات الانفصالية الموالية لروسيا أقل من ميل واحد، وأيضا حقل الألغام العرضي إلى الجنوب، وإلى السفن البحرية الروسية التي تقوم بدوريات في بحر آزوف.

وأشارت إلى أن الممرات الشتوية حول قرية ”فوديان“ التي فر سكانها عام 2014 عندما هاجمها المتمردون، تحتلها الآن الكلاب البرية وعدد قليل من القوات التي تحتمي من الرياح العاتية، فيما تمتلئ الخنادق المهجورة منذ فترة طويلة بالثلوج.

وقالت الشبكة ”بالقرب من تلك القرية يأمر رقيب شاب حفنة من الجنود في وضع دفاعي على حافة مشجرة، ولا تبعد الخطوط الانفصالية سوى بضع مئات من الياردات، فيما يسمع تبادل يومي لإطلاق النار“.

وذكرت الشبكة أنه يتم إطلاق قنابل آلية في بعض الأحيان باتجاه الخنادق الأوكرانية، وأن الرقيب يتصل مستخدما هاتفا ميدانيا قديما، للتحقق من عدم وقوع إصابات.

وبحسب الشبكة، فإن ”الرقيب، الذي يقول إنه يفضل عدم الكشف عن اسمه لأن عائلته من دونباس وهي منطقة يسيطر عليها الانفصاليون جزئيا الآن، على أن رجاله سيكونون جاهزين إذا كان هناك هجوم روسي، على الرغم من أن الدفاعات هي أساسية وليست متطورة“.

مستعدون للمواجهة

وقال الرقيب ”إننا مستعدون لمقابلة أي ضيوف من روسيا، أخبرنا قادتنا أنه يجب أن نكون يقظين ويجب أن نكون مستعدين“.

ولدى سؤاله عن وجود أسلحة ثقيلة لمواجهة الدروع الروسية، قال ”لستم بحاجة لرؤيتها والعدو ليس بحاجة لرؤيتها، لكن لدينا كل شيء، لا داعي للقلق“.

وتمثل شروط اتفاقية الهدنة مع المتمردين إحدى المشكلات التي يواجهها الأوكرانيون فلا يمكن لأي من الجانبين إحضار أسلحة ثقيلة مثل الصواريخ المضادة للدبابات إلى الخطوط الأمامية وفي حال وقوع هجوم روسي خاطف فإن ذلك من شأنه أن يضع الأوكرانيين في وضع غير موات، بحسب الشبكة.

مبالغة بالخطر

وقالت الشبكة ”الرقيب واثق من أنه لن يرى أي ضيوف روس، إنه يعتقد أن خطر الغزو مبالغ فيه، لكن إذا كان مخطئا، فهذا بلد مثالي لسير الدبابات بسبب غياب الحواجز الطبيعية، ما يعني أنه إذا تراجعت الدفاعات الضعيفة للأوكرانيين حول هذه القرى، فمن المحتمل أن تكون المدرعات الروسية على مشارف ميناء ماريوبول وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة في غضون ساعات“.

كل شيء طبيعي

وحول احتمالات وقوع غزو روسي، قالت الشبكة، إن سكان ماريوبول مثل الجنود الأوكرانيين لا يتوقعون غزوا لبلادهم.

وأضافت ”ليس هناك شعور بالحذر الشديد ولا نزوح جماعي للمدنيين باتجاه الغرب على متن القطار الليلي إلى كييف، وبدلاً من ذلك، تستمر الحياة كالمعتاد، إذ تتحدى العائلات البرد للذهاب للتزلج على الجليد أو تتجول على طول الرصيف ممسكة بالمشروبات الساخنة“.

وقالت ناتاليا، التي تدير كشك لبيع النقانق، إنها متفائلة بأنه لن يكون هناك صراع، مضيفة ”لدينا أبناء وأحفاد ولا نريد الحرب، ولن تكون هناك حرب. نحن نعتقد ذلك“.

كما تحدثت الشبكة إلى أرزهان، وهو مواطن تركي عاش في أوكرانيا 20 عامًا وخدم سابقًا في سفن الشحن عبر المحيط، والآن يبيع الآن الدجاج في السوق مع زوجته الأوكرانية.

وقال أرزهان بثقة ”لا، لن تكون هناك حرب، الناس يعيشون بشكل جيد هنا، كل شيء طبيعي،(الرئيس الأمريكي) جو بايدن فقط هو من يعتقد ذلك. بايدن يريد أن يكون ”الناتو“ هنا، والروس لا يريدون ذلك“.