وزير الدفاع الأمريكي يعتزم السفر لأوروبا للقاء الحلفاء بالأطلسي

قال مراسل لإذاعة صوت أمريكا على تويتر الثلاثاء إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيسافر إلى أوروبا في وقت لاحق من الشهر الجاري للاجتماع مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وسط توتر مع روسيا بشأن حشدها العسكري بالقرب من أوكرانيا.

وأضاف المراسل أن أوستن سيحضر اجتماعا لوزراء دفاع الحلف يومي 16 و17 فبراير/ شباط.

يأتي ذلك في وقت اتهم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بمحاولة جر بلاده إلى الحرب وبتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا.

وفي أول تصريحات مباشرة له عن الأزمة منذ ما يقرب من ستة أسابيع، لم يُظهر بوتين أي علامة على التراجع عن المطالب الأمنية التي وصفها الغرب بأنها مستحيلة وبأنها ذريعة محتملة لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر الذي يزور بلاده، وهو واحد من عدة قادة لدول حلف شمال الأطلسي يحاولون الحوار معه في ظل تفاقم الأزمة، ”من الواضح الآن… أنه تم تجاهل المخاوف الروسية الأساسية“.

وتحدث بوتين عن احتمال قبول أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي في المستقبل ثم محاولة استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها في عام 2014.

وقال ”دعونا نتخيل أن أوكرانيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتبدأ هذه العمليات العسكرية. هل من المفترض أن نخوض حربا مع الحلف؟ هل فكر أحد في ذلك؟ يبدو أنه لا يوجد“.

وحشدت روسيا ما يزيد على 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، وتقول دول غربية إنها تخشى من أن بوتين ربما يخطط للغزو.

وتنفي روسيا ذلك، لكنها قالت إنها ربما تخوض عملا عسكريا غير محدد ما لم تٌلب مطالبها الأمنية. وتقول دول غربية إن أي غزو سيتبعه فرض عقوبات على موسكو.

وفي واشنطن، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي الثلاثاء بأن على روسيا أن تسحب قواتها الآن من على حدود أوكرانيا إذا لم يكن في نية موسكو غزو جارتها.

وفي زيارة إلى كييف، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي إن وارسو ستساعد أوكرانيا في إمدادات الغاز والأسلحة، فضلا عن المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

وأضاف مورافيسكي ”نعيش بالقرب من جار مثل روسيا، ونشعر بأننا نعيش عند سفح جبل بركاني“. وتعهد بتقديم ذخيرة مدفعية وقذائف مورتر وأنظمة دفاع جوي محمولة وطائرات استطلاع مسيرة إلى أوكرانيا.