بعد إشادتها به وتسليمه إدارة منظمة للحرس الثوري.. إيران تلقي القبض على "القائد الصغير"

أفادت وكالة ”مهر“ الإيرانية، الثلاثاء، عن اعتقال المراهق ”مهرشاد سهيلي“، قائد ما يسمى بـ“مقر قاعدة الإمام المهدي“ وهي منظمة التابعة للحرس الثوري الإيراني، بتهمة الفساد ونشر أخبار كاذبة والمبالغة في أنشطته.

ويبلغ مهرشاد سهيلي من العمر 17 عاماً وهو من أهالي محافظة إيلام، ومن التيار المتشدد ويركز نشاطه في المناطق والقرى الفقيرة في إيران، وكان من أنصار إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، ووصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه ”أصغر قائد في البلاد“.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن رئيس الدائرة القضائية بمدينة ”موسيان“ التابعة لمحافظة إيلام غرب إيران، عين الله نيازي قوله ”أن مهرشاد سهيلي اعتقل وأودع السجن بالتعاون مع عملاء وزارة المخابرات“.

وأضاف نيازي ”إن الاعتقال جاء متماشياً مع ما أصدرته السلطات القضائية بمحافظة قم وسط إيران ضد مهرشاد سهيلي، ونتيجة لذلك لم يكن على علم بمضمون القضية“.

ويقول مسؤولو الحرس الثوري الإيراني إنهم أطلقوا 42 ألف جماعة جهادية في السنوات الأخيرة، زاعمين أنهم يعملون على القضاء على الحرمان من خلال هذه الجماعات.

ولم ينشر الحرس الثوري بعد تقريرًا عن موازنات هذه المجموعات، وبعض هذه الجماعات التي تنشط في المناطق السنية بإيران، تعمل أيضًا على نشر المذهب والمعتقدات الشيعية.

وقال سهيلي في أبريل/نيسان الماضي خلال مقابلة مع وكالة أنباء ”شبستان“ المحلية، إنه ”يعمل في 31 محافظة ولديه 1500 عضو نشط، وكان على اتصال بمكاتب بعض المرجعيات الشيعية في محافظة قم وتحديداً مكتب رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي“ الذي توفي في مطلع يناير/كانون الثاني العام الماضي.

كما بث التلفزيون الرسمي الإيراني فيلما وثائقيا عن لقاء مصباح يزدي مع مهرشاد سهيلي.

وكتبت صحيفة ”فرهيختغان“ مؤخراً في تقرير مفصل أن ”معظم الأنشطة المزعومة للمؤسسات التابعة لمهرشاد سهيلي لتوزيع الخبز أو المرافق في المناطق المحرومة مثل ”إصلاح 50 ألف منزل“ أو توزيع مليوني سلة طعام على المحتاجين غير صحيحة“.

وقالت الصحيفة أيضًا إن ”حجم حساباته بلغ عدة مليارات تومان وأن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا اشترى عقاراً من أموال هذه المؤسسات باسم أحد أقاربه“.

وفي هذا التقرير، يصف مهرشاد سهيلي أنشطته ويقول إن ”كبار مسؤولي الحرس الثوري كانوا على دراية بأنشطته، لكن لأن الآخرين كانوا يغارون من أنشطته، قاموا بالدعاية ضد منظمته“.

وأطلق مهرشاد سهيلي، تحت إشراف منظمة الدعاية الإسلامية التابعة للمرشد علي خامنئي ، ”معهد الإمام صادق“ وقال إن لديه أكثر من ملياري تومان في حسابه الشخصي وحساب المعهد، والتي حصل عليها بطرق مختلفة.

وانتشرت في السنوات الأخيرة دعاية واسعة في وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري، بصفتها ”أصغر قائد“ حول مهرشاد سهيلي، حيث تم ذكر سهيلي كنموذج يحتذى به للجيل الثوري.