"عدالة علي" تخترق منصة البث المباشر للتلفزيون الإيراني

تعرضت منصة ”تلوبيون“، وهي منصة البث المباشر، وأرشيف شبكات الإذاعة والتلفزيون، التي تديرها الدولة في إيران، مساء الثلاثاء، للاختراق من قبل مجموعة ”عدالة علي“ الإيرانية المعارضة.

وبثت الجماعة المعارضة محتوى سياسيًا على برامج بعض القنوات الإيرانية الحكومية أثناء بثها المباشر عبر المنصة الإلكترونية.

و“تلوبيون“، هي المرجع للبث المباشر، والأرشيف، لشبكات الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وأرشيف الأفلام، والمسلسلات، وكرة القدم، وغيرها.

كما أرسلت مجموعة ”عدالة علي“ المعارضة مقطع فيديو للاختراق إلى بعض وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة من بينها ”إذاعة فردا“.

من جانبها، أكدت منصة ”تلوبيون“ الإيرانية في بيان لها تعطل البنية التحتية للشركة، مشيرة إلى أنها ”تعرضت لهجومين أحدهما، صباح الثلاثاء، والآخر، مساء اليوم ذاته“، مشيرة إلى أن هذا الاختراق لم يسمح لها بأرشفة العديد من البرامج التي كانت تبثها القنوات الإيرانية الحكومية.

وأثناء بث البرامج الاعتيادية للإذاعة والتلفزيون الإيراني، توقف، الثلاثاء، بثّ هذه البرامج ، ثم أذاعت مشاهد من التظاهرات المناهضة للجمهورية الإسلامية تحت شعار ”الموت للديكتاتور“، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وبعد ذلك قرأ ملثم رسالة إلى ”الأمة الإيرانية“ قال فيها: ”نحن مستعدون لزعزعة أسس النظام الفاسد الذي حكم بلادنا، لن يسكتونا بعد الآن. نحوّل عقد الفجر (ذكرى إحياء الثورة الإيرانية) إلى حداد، وسنحرق الحجاب، نحن نكسر أصنامهم، نفضح قصور الظالمين“.

وفي النهاية، تم تشغيل شعار ”لا تخافوا، كلنا معًا“، وهو أحد شعارات الاحتجاجات ضد نظام الجمهورية الإسلامية منذ عدة سنوات.

وفي آب/أغسطس الماضي، قامت مجموعة ”عدالة علي“، بنشر مقاطع فيديو تمكنت من الحصول عليها بعد اختراق منظومة شبكات المراقبة داخل سجن إيفين شمال طهران، تحتوي على صور للتعذيب، وسوء المعاملة، والضرب للسجناء.

ويوم الخميس الماضي، تمكنت منظمة ”مجاهدي خلق“ الإيرانية المعارضة من اختراق بعض القنوات الإذاعية والتلفزيونية المحلية الإيرانية، من بينها: القناة الأولى، وقناة القرآن، وإذاعة بيام، وجوان.

وبعد الاختراق، الذي استمر 10 ثوانٍ، توقفت البرامج عن البث على عدة قنوات تلفزيونية إيرانية، وفي نفس الوقت تم عرض صور مريم رجوي، ومسعود رجوي، قياديي منظمة مجاهدي خلق، و صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، وقد نشر عليها شعار ”الموت لخامنئي.. عاشت رجوي“.