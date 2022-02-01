واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

طلبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الخميس، حول كوريا الشمالية التي أجرت، الأحد، اختبارًا أطلقت خلاله أقوى صاروخ لها، منذ العام 2017، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ويعود لروسيا التي تتولّى خلال، شباط/فبراير، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن تؤكد عقد الجلسة التي يفترض أن تكون مغلقة.

ويأتي الطلب بعدما أطلقت كوريا الشمالية، الأحد الماضي، أقوى صاروخ لها، منذ العام 2017، في وقت تعتقد سيول أن بيونغ يانغ قد تنفّذ قريبًا تهديدها باستئناف تجاربها النووية أو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وهذا الاختبار هو السابع الذي تجريه ”بيونغ يانغ“ منذ بداية العام، وآخر مرة أجرت كوريا الشمالية عددًا كبيرًا من التجارب خلال مدة زمنية قصيرة كانت، في 2019، بعد انهيار المحادثات بين الزعيم الكوري الشمالي ”كيم جونغ أون“ والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، (2017-2021).

وأكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخًا باليستيًا من طراز هواسونغ -12، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي، الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن ”تجربة تقييم إطلاق صاروخ هواسونغ الباليستي من نوع ”12 أرض-أرض“ متوسط وطويل المدى أجري يوم الأحد“.

وأضافت أن الاختبار ”أكد دقة، وأمن، وفاعلية تشغيل نظام هواسونغ-12 قيد الإنتاج“.

وأشارت الوكالة إلى أن الاختبار أُجري باستخدام ”نظام الإطلاق من أعلى زاوية“ لضمان سلامة الدول المجاورة، لافتة إلى أن الرأس الحربي حملَ كاميرا التقطت صورًا أثناء وجوده في الفضاء.

وحذّرت كوريا الجنوبية، الأحد، من أن كوريا الشمالية تتبع ”مسارًا مشابهًا“ لمسار، العام 2017، عندما كان التوتر في ذروته في شبه الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في بيان إن بيونغ يانغ ”تقترب من خرق التعليق الذي فرضته على نفسها“ للتجارب النووية واختبارات الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنها رصدت، فجر الأحد ”صاروخًا باليستيًا متوسط المدى بزاوية عالية باتجاه الشرق“.

وأُطلِق الصاروخ من مقاطعة جاغانغ الشمالية التي أعلنت كوريا الشمالية، في الأشهر الأخيرة، أنها أطلقت منها صواريخ فرط صوتية.

وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن الصاروخ حلّق على ارتفاع بلغ ألفي كيلومتر في حده الأقصى، وقطع مسافة 800 كيلومتر في 30 دقيقة، قبل أن يسقط في بحر اليابان.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو إن طوكيو ”احتجت بشدة على كوريا الشمالية“، متهمة بيونغ يانغ ”بتهديد أمن اليابان وسلمها“ بهذه الاختبارات.

وكتب تشاد أوكارول من الموقع المتخصص ”أن كي نيوز“ في تغريدة على ”تويتر“، أن ”كوريا الشمالية أجرت تجارب مماثلة لتقنياتها الصاروخية البعيدة المدى في 2017“.

وكان آخر صاروخ من هذا النوع اختبرته بيونغ يانغ هو ”هواسونغ-12“ الذي قطع 787 كيلومترًا ووصل في الحد الأقصى من ارتفاعه إلى 2111 كيلومترًا في 2017.

وفي ذلك الوقت، وجد المحللون أن هذا الصاروخ قادر على قطع 4500 كيلومتر، وأن يبلغ بذلك جزيرة غوام، الأرض الأمريكية في المحيط الهادئ.