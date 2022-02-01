بلومبرغ: أمريكا تعرض تبادل المعلومات مع روسيا بشأن الصواريخ

ذكرت بلومبرغ الثلاثاء أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا باستعدادها لمناقشة منح الكرملين طريقة للتحقق من عدم وجود صواريخ توماهوك في قواعد حلف شمال الأطلسي في رومانيا وبولندا، إذا كانت روسيا مستعدة لتبادل معلومات مماثلة بشأن صواريخ في قواعد روسية معينة.

يأتي ذلك بالوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أقرّ، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الثلاثاء، بضرورة ”مناقشة“ المخاوف الأمنية التي عبّرت عنها موسكو في خضم المواجهة الدائرة بينها وبين الغرب؛ بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف للتلفزيون الروسي في أعقاب المحادثة الهاتفية: إن ”أنتوني بلينكن أقرّ بوجود مبرّرات لمواصلة الحوار حول الأمن الروسي، سنرى كيف ستسير الأمور“.

ولم يأتِ الوزير الروسي في تصريحه على ذكر أوكرانيا أو القوات الروسية المنتشرة عند حدود هذا البلد، على الرّغم من أنّ المكالمة الهاتفية بينه وبين نظيره الأمريكي تمحورت حول التهديدات العسكرية الروسية للجارة الغربية الموالية للغرب.

وشدّد لافروف على أنّ القضية الأساسية بالنسبة لموسكو تظلّ رفض الغرب لمبدأ ”عدم قابلية الأمن للتجزئة“، أي أنّه لا يمكن لدولة أن تعزّز أمنها على حساب دولة أخرى، وهو ما تتّهم روسيا الغرب وحلف شمال الأطلسي بفعله عند حدودها الغربية.

وقال الوزير الروسي: ”اليوم، أبلغت أنتوني بلينكن أنّنا لن ندع هذا الموضوع يُحجب، سنصرّ على إجراء محادثة صادقة والحصول على تفسيرات صادقة“.

من جهتها، أعلنت الولايات المتّحدة أنّ بلينكن ”حضّ“ نظيره لافروف، خلال المكالمة الهاتفية، على أن تسحب روسيا ”فورًا“ قواتها المحتشدة عند حدودها مع أوكرانيا.

وناشد بلينكن موسكو انتهاج الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمة الراهنة بينها وبين كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ ”وزير الخارجية شدّد على رغبة الولايات المتّحدة، على صعيد ثنائي ومع حلفائنا وشركائنا، بمواصلة حوار جاد مع روسيا حول المخاوف الأمنية المشتركة“.

وأضاف البيان أن بلينكن ”شدد على أن غزوا جديدا لأوكرانيا سيؤدّي إلى عواقب سريعة ووخيمة“.

وحسب الخارجية الأمريكية، فإنّ بلينكن ”حضّ روسيا على وقف التصعيد على الفور، وسحب العديد والعتاد من الحدود الأوكرانية“.

كذلك، حض الوزير الأمريكي روسيا على انتهاج الدبلوماسية سبيلاً لحل هذه الأزمة، بدلاً من الدخول في نزاع عسكري.