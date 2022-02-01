قناة عبرية: إسرائيل سمحت لضابط أمريكي بمراقبة مناورة سرية تحاكي ضرب أهداف إيرانية

أكدت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، أن إسرائيل سمحت لضابط عسكري أمريكي، بمراقبة مناورة سرية أجراها سلاح الجو الإسرائيلي تحاكي ضرب أهداف بعيدة المدى بينها أهداف إيرانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إنه ”في خطوة غير مسبوقة سمحت إسرائيل لضابط عسكري أمريكي بالمشاركة كمراقب في مناورة سرية أجراها سلاح الجو قبل نحو أسبوعين“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”المناورة السرية تمت بمشاركة عشرات الطائرات، وأنها كانت تحاكي الهجوم على أهداف بعيدة تشمل أهداف في إيران“.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لإجراء تدريبات واسعة النطاق فوق البحر الأبيض المتوسط في الربيع المقبل مع عشرات الطائرات، والتي تحاكي تنفيذ ضربة ضد البرنامج النووي الإيراني، وفق ما كشفت قناة ”كان“ العبرية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأوضحت القناة العبرية، في حينه، أن هذه التدريبات ”ستكون واحدة من أكبر التدريبات التي أجراها سلاح الجو الإسرائيلي على الإطلاق، وستشارك فيها عشرات الطائرات والمقاتلات الحربية وطائرات التزود بالوقود“.

وحسب القناة، فإن ”الطائرات ستجري التدريبات على مسافات بعيدة فوق البحر الأبيض المتوسط لمحاكاة المسافة التي ستحتاجها لتوجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية“.

والشهر الماضي، أوصى تقرير إستراتيجي، أعده معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بضرورة اتخاذ قرار عسكري لمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية.

وقال التقرير، إن ”إيران لديها كل القدرات المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية في غضون أسابيع“، مشيراً إلى أن البرنامج النووي الإيراني يشكل أكبر تهديد خارجي لإسرائيل.

وحسب التقرير، فإن ”إيران تسعى لامتلاك قدرات نووية عسكرية، بغض النظر عن مفاوضات فيينا مع الدول الكبرى“.

ووفقا للتقرير، فإن ”التقدم في البرنامج النووي منح إيران أقصر فترة زمنية للقدرة على إنتاج أسلحة نووية في حال قرر النظام الإيراني ذلك“.

ولفت التقرير إلى أن ”هناك حاجة إلى خيار عسكري لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية“، مشدداً على ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن هذا الخيار.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قبل أيام أن بلاده تعد العدة مع شركائها لخيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية مع إيران.

جاء ذلك، خلال اجتماع افتراضي عقده مع نظيره الإسرائيلي إيال حولاتا ضمن إطار المجموعة الاستشارية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وشدد سوليفان، على قناعة واشنطن بأن المسار الدبلوماسي أفضل طريق لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية؛ لكنها في الوقت نفسه تجهز خيارات أخرى.

وحسب البيان، بحث الجانبان خلال الاجتماع إجراء تمارين عسكرية مشتركة قريباً.