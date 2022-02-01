واشنطن ترفض توصيف أفعال إسرائيل تجاه الفلسطينيين بـ"الفصل العنصري"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تجاه الفلسطينيين تشكل فصلًا عنصريًا.

وجاءت التصريحات الأمريكية، التي نقلها المتحدث باسم وزارة الخارجية ”نيد برايس“ للصحفيين، بعد أن اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية باتباع مثل هذه السياسات.

وقال المتحدث باسم الخارجية برايس: ”نرفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تشكل فصلًا عنصريًا، ولم تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات مطلقًا“.

وأضاف برايس: ”نعتقد أنه من المهم ألا يُحرم الشعب اليهودي من حقه بتقرير المصير، خاصة أن إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويجب علينا ضمان عدم تطبيق معايير مزدوجة“.

واتهمت منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، والتي تعني تاريخيًا نظام الفصل بين الأعراق في جنوب أفريقيا، والذي صنفته الأمم المتحدة فيما بعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

ووصفت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، سياسة إسرائيل حيال الفلسطينيين بأنها ”فصل عنصري“، بحسب ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وأوضحت أن تقريرًا أجرته ”يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية، ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج“.

وفي تقرير ضخم، برّرت ”أمنستي“ هذا الوصف بقولها: ”تبين لنا أن سياسات التفرقة، ونزع الملكية، والإقصاء، القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل، تصل بوضوح إلى حدّ الفصل العنصري، ومن واجب المجتمع الدولي التصرف“، مشيرة إلى أن ”إسرائيل تعتبر الفلسطينيين ”تهديدًا ديموغرافيًا“.

وقبل سنة على ذلك، كانت ”هيومن رايتس ووتش“ أول منظمة غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان تستخدم كلمة ”الفصل العنصري“ (أبارتيد)، لوصف سياسة إسرائيل حيال عرب إسرائيل وفلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتنضم بذلك إلى منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية.

ونددت ”هيومن رايتس“ يومها بارتكاب إسرائيل ”جريمتين ضد الإنسانية“ عبر اتباعها سياسة ”الفصل العنصري“ و“الاضطهاد“ بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين.

والفصل العنصري أو أبارتيد، (التطور المنفصل للأعراق باللغة الأفريكانية)، نظام كرسه البيض في قوانين جنوب أفريقيا بين العامين 1948 و1991.