اقتحام الكونغرس.. لجنة التحقيق تتسلم وثائق رئاسية مزقها ترامب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفادت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية اليوم الثلاثاء أنّ بحوزة اللجنة البرلمانية المكّلفة بالتحقيق في الهجوم الذي شنّه أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب على مقرّ الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 مجموعة وثائق مزّقها الملياردير الجمهوري حين كان في السلطة.

وهذه الوثائق مصدرها مركز الأرشيف الوطني المكلّف حفظ كل أوراق عمل الرئيس بعد مغادرته المنصب.

وأكّد المركز في بيان أنّ ”من بين الوثائق الرئاسية التي تسلّمها ،وثائق ورقية كان قد مزّقها الرئيس السابق ترامب“.

وأوضح أنّ ”مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض“ تمكّنوا من ”إعادة لصق“ بعض من الأوراق ”بواسطة شريط لاصق“.

وحسب ”واشنطن بوست“، فإنّ هذه الوثائق هي من بين 700 صفحة سلّمها مركز الأرشيف الوطني إلى اللجنة البرلمانية الساعية إلى تحديد المسؤولية التي يتحمّلها ترامب عن اقتحام مناصرين له مقرّ السلطة التشريعية في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

ولم تشأ اللجنة التي أطلقت عليها تسمية ”6 كانون الثاني/يناير“ الإدلاء بتعليق لوكالة ”فرانس برس“ بشأن طبيعة الوثائق التي بحوزتها أو تحديد ماهية تلك الممزّقة.

لكن سبق لها أن أعلنت في منتصف كانون الثاني/يناير أنّها بدأت باستلام بعض الوثائق ”التي كان الرئيس السابق يأمل بإبقائها مخفية“.

ومن بين صفحات الأرشيف الـ700 التي تم استلامها، قوائم بأسماء أشخاص زاروا الرئيس السابق أو اتّصلوا به في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، فضلا عن ملحوظات دوّنت خلال هذه اللقاءات والاتصالات.

في موازاة ذلك، تسعى اللجنة البرلمانية ذات الغالبية الديمقراطية إلى الاستماع لعدد من المقرّبين من الملياردير الأمريكي، وقد تسلّم بعضهم مذكّرات استدعاء، بينما تسلّم البعض الآخر ومن بينهم ابنة الرئيس السابق إيفانكا ترامب، دعوة للإدلاء بإفاداتهم.

وتسعى اللجنة إلى نشر نتائج تحقيقها قبل موعد انتخابات منتصف الولاية المقررة بعد أقل من عام والتي يمكن أن يستعيد من خلالها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب وبالتالي إغلاق الملف.

وفي 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكر تقرير أن مسودة أمر تنفيذي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأسابيع التي أعقبت خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، طلبت من أكبر مسؤول عسكري في البلاد مصادرة أجهزة اقتراع.

وتلقي الوثيقة التي نشرتها هيئة الأرشيف الوطني وحصل عليها الموقع الإخباري ”بوليتيكو“، الضوء على التدابير التي ربما كان ترامب مستعدا لاتخاذها للبقاء في السلطة رغم فوز خصمه جو بايدن.