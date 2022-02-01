بوتين: أمريكا تريد احتواء روسيا وتستخدم أوكرانيا لفعل ذلك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تريد احتواء بلاده، وتستخدم أوكرانيا في سبيل تحقيق ذلك.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة ”قد تجر روسيا إلى حرب؛ بهدف فرض عقوبات على موسكو“.

وعبر عن أمله في أن يستمر الحوار بشأن أوكرانيا؛ من أجل تجنب ”السيناريوهات السلبية“ ومنها الحرب، التي قال إنها قد تندلع مع حلف شمال الأطلسي إذا انضمت أوكرانيا إليه، ثم حاولت استعادة شبه جزيرة القرم من روسيا بالقوة.

وقال: ”دعونا نتخيل أن أوكرانيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتبدأ هذه العمليات العسكرية. هل من المفترض أن نخوض حربا مع الحلف؟ هل فكر أحد في ذلك؟ يبدو أنه لا يوجد“.

واعتبر الرئيس الروسي أنّه ”من الواضح“ أنّ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اختارا ”تجاهل“ مخاوف روسيا الأمنية، بدليل رفضهما الشروط الروسية في إطار المواجهة بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين، بعد لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: ”نحلّل الردود الخطية التي تلقّيناها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لكن من الواضح الآن تجاهل مخاوف روسيا المبدئية“.

وأضاف: ”متجاهلون مخاوفنا، تشير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى حقّ كلّ دولة بأن تختار بحريّة طريقة ضمان أمنها“، مشدّداً على أنّ ثمة مبدأ آخر ينصّ على أنّه لا يمكن ”لأيّ شخص أن يعزّز أمنه على حساب أمن الآخرين“.

ولم يبدِ بوتين موقفاً في جوهر الجهود الدبلوماسية حول الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، منذ أسابيع عدة.

وتتّهم الولايات المتّحدة روسيا بالإعداد لغزو أوكرانيا من خلال نشر عشرات آلاف الجنود عند حدودها مع جارتها الموالية للغرب، لكنّ موسكو تنفي أن تكون لديها أي نية بالهجوم، وتطالب في المقابل حلف شمال الأطلسي بالانسحاب من المناطق المحيطة بها.

ورفضت الولايات المتحدة المطالب الروسية بشأن حلف شمال الأطلسي، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات بشأن مواضيع أخرى، مثل نشر صواريخ أو تحديد سقف للمناورات العسكرية.

وتحضّر روسيا الآن ردّاً على الموقف الأمريكي.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت، اليوم الثلاثاء، عن ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية، نفيه تقارير تفيد بأن موسكو قدمت للولايات المتحدة ردا كتابيا على مقترحات واشنطن بشأن الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا، ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله: ”إن الرد ما زال قيد الإعداد“.