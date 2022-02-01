إسرائيل تعلن تشغيل منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر خلال عام

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الثلاثاء، عن موعد تشغيل منظومة اعتراض الصواريخ عن طريق ”الليزر“.

وقال بينيت، في كلمة له في المؤتمر الدولي لمعهد أبحاث الأمن القومي (INSS)، إن ”الجيش الإسرائيلي سيبدأ في غضون عام بتشغيل منظومة اعتراض عن طريق الليزر“.

وأكد، أنه ”سيكون استخدام هذه المنظومة تشغيليا، ثم سيكون روتينياً“، مبيناً أنه سيتم تشغيلها في جنوب إسرائيل، ثم ستنتقل إلى مناطق أخرى في البلاد“، وفق ما ذكرته قناة ”i24 news“ الإسرائيلية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ”هذه المنظومة الجديدة ستعكس الوضع الحالي والذي تقوم به حركة حماس بإطلاق قذائف رخيصة“.

وأضاف بينيت أن ”الوضع الحالي يجعل إسرائيل تتكبد مبالغ كبيرة خلال اعتراضها عن طريق منظومة القبة الحديدية، والتي بلغت عشرات آلاف الدولارات لكل عملية اعتراض“.

وتابع بينيت، ”ستتيح المنظومة الجديدة على المدى المتوسط والبعيد، بتطويق إسرائيل بجدار من الليزر يحميها من الصواريخ و القذائف، إضافة إلى الطائرات المسيرة وتهديدات أخرى“.

وأشار بينيت إلى أن هذه المنظومة ستسحب من العدو أقوى ورقة لديه، مضيفاً أن ”المعادلة ستنعكس، هم يستثمرون أكثر ونحن أقل“.

وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه ”كان من الممكن اعتراض صاروخ أو قذيفة بإشعاع كهربائي يكلف بضعة دولارات، لكن من خلال هذه المنظومة سنبطل حلقة النيران التي أقامتها إيران على حدودنا“.

ولفت نفتالي بينيت، إلى أن ”هذا الجيل الجديد من الدفاع الجوي الإسرائيلي يمكن أن يستخدمه أصدقاؤنا في المنطقة، الذين هم أيضا يتعرضون لتهديدات شديدة من إيران وأذرعها“.

من جهة أخرى تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن المحادثات النووية للدول العظمى مع إيران، معتبرا أنه ”لا يوجد أي اتفاق سيمنعنا عن العمل للدفاع عن أنفسنا“.

ونوه نفتالي بينيت إلى أن ”الاستراتيجية الإسرائيلية ستبقى كما هي في حال وجود اتفاق، أو دون اتفاق في كلتا الحالتين“، مشدداً على أن ”المعركة مع إيران مستمرة“.

يذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت في بيان لها، في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنها أجرت تجربة إطلاق مخططا لها مسبقاً لنظام صاروخ ”أرو“ المضاد للصواريخ الباليستية، حسب وسائل إعلام عبرية.