بريطانيا تهدد روسيا بتكلفة اقتصادية باهظة إذا غزت أوكرانيا

حذرت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء من أن بلاده سوف تتكبد تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزت أوكرانيا.

وردا على سؤال عن ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ألغى اتصالا هاتفيا مع بوتين أمس الاثنين بسبب الخلاف بشأن إقامة حفلات خلال فترة الإغلاق في مقر الحكومة في داوننج ستريت، قال نائب رئيس الوزراء دومينيك راب لإذاعة ”تايمز“ إنه لا يعرف التفاصيل.

وقال راب ”الرسالة المهمة التي ينبغي أن تصل إلى فلاديمير بوتين… هي أنه ستكون هناك تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزا أوكرانيا“، بحسب ما أوردته وكالة (رويترز).

ويزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط تصاعد التوتر مع روسيا ومواجهة جونسون أزمة داخلية قد تطيح به من منصبه.

وقال بيان صادر عن مكتب جونسون ”ستواصل المملكة المتحدة الصديقة والشريكة الديمقراطية دعم سيادة أوكرانيا في مواجهة أولئك الذين يسعون إلى تدميرها“، وفقا لوكالة (ا ف ب).

وأضاف ”نحض روسيا على التراجع والدخول في حوار للتوصل إلى حل دبلوماسي وتجنب المزيد من إراقة الدماء“.

وتأتي الزيارة في وقت يواجه فيه جونسون أكبر أزمة تتهدد مصيره مع تحقيق الشرطة في تقارير حول خرقه قيود كوفيد وتنظيم حفلات في مقر إقامته ومكتبه في لندن في وقت كان فيه غالبية البريطانيين يرزحون تحت إجراءات الإغلاق العام.

وأبدى جونسون الاثنين ”أسفه“ أمام البرلمان متعهّدًا بـ ”إصلاح الأمور“، لكن عدد النواب في حزبه المحافظ الذين فقدوا الثقة به آخذ في الازدياد.

وفي الأيام الأخيرة تزايدت المخاوف من توغل روسي وشيك في أوكرانيا، على الرغم من نفي موسكو ونداءات زيلينسكي لتجنب الذعر بشأن الحشود العسكرية الروسية على حدود بلاده.

ويمثل إعلان جونسون اعتزامه زيارة أوكرانيا أحدث الجهود الدبلوماسية المتسارعة لمواجهة هذه الأزمة.

والاثنين، قال بيان الحكومة البريطانية ”لطالما كانت المملكة المتحدة من أشد الداعمين للسيادة الأوكرانية. ومنذ عام 2015 دربت القوات المسلحة البريطانية أكثر من 22 ألف جندي أوكراني للدفاع عن أنفسهم“.

وأضاف البيان أن جونسون وزيلينسكي سيبحثان الثلاثاء ”النشاط العدواني الروسي المستمر“، إضافة إلى ”الدعم الإستراتيجي البريطاني لأوكرانيا“.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التي تعد مرشحة لخلافة جونسون أنها لن ترافق رئيس الحكومة في زيارته بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا الاثنين.

وكانت تراس أعلنت أنّ الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يشدد حزمة العقوبات التي يمكن لبريطانيا أن تفرضها على موسكو في حال شنّ الكرملين هجوما عسكريا ضد أوكرانيا، محذرة من أنه ”لن يكون لديهم مكان للاختباء“.

ومن المقرّر أن يتصل جونسون بالرئيس الروسي أيضا لحضّه مجدّدًا على ”التراجع والانخراط في المساعي الدبلوماسية“.