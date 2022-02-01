قبيل اتصال بين بلينكين ولافروف.. موسكو: لا تراجع بوجه التهديدات الأمريكية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

في استباق لاتصال مرتقب بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا، أعلنت موسكو اليوم الثلاثاء أنها لن تتراجع بمواجهة التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية على خلفية أزمة أوكرانيا.

وأعلنت السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها على فيسبوك ”أنّ واشنطن هي من يؤجّج التوترات وليست موسكو. لن نتراجع ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أمريكية“.

ومن المقرّر أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عبر الهاتف لاتّخاذ قرار حول كيفية المضي قدمًا بالأزمة الأوكرانية.

ومنذ نهاية العام الماضي تتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيداً لغزوها.

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين أن الولايات المتحدة أعدت ”عقوبات تستهدف أفرادا من النخبة الروسية وعائلاتهم“، إذا غزت روسيا أوكرانيا.

ولطالما حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من ردّ واسع ومنسّق من العقوبات الغربية في حال غزو روسي لأوكرانيا.

وأشارت السفارة الروسية في واشنطن إلى أن الجنود ”لا يهدّدون أحدًا“ وأن من ”حقّ (روسيا) السيادي“ أن تنقل جيشوها ضمن أراضيها.

وأعلن مسؤول أمريكي يوم أمس الإثنين أنّ الولايات المتحدة تلقّت من روسيا رسالة خطّية تتضمّن ملاحظات الكرملين على الجواب الخطّي الذي سلّمته واشنطن إلى موسكو الأسبوع الماضي وضمّنته ردّها على مطالبه الأمنية واشتراطاته لحلّ الأزمة الأوكرانية.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ”بوسعنا أن نؤكّد أنّنا تلقيّنا ردًّا مكتوبًا من روسيا“، دون أن يحدّد فحوى هذا الرد.

وأضاف ”نعتقد أنّه لن يكون مجديًا التفاوض علنًا، لذلك سنترك الأمر للروس للتحدّث عن ردّهم إذا ما رغبوا في ذلك“. وتابع ”نبقى ملتزمين بالحوار لحلّ هذه القضايا وسنواصل التشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك أوكرانيا“.

لكن وكالة الإعلام الروسية نقلت، اليوم الثلاثاء، عن ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية، نفيه تقارير عن أن موسكو قدمت للولايات المتحدة ردا كتابيا على مقترحات واشنطن بشأن الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله إن الرد ما زال قيد الإعداد.