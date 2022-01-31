قناة عبرية: نشاط للقوات الروسية بسوريا يضر حركة الملاحة بمطار بن غوريون

تسبب نشاط عسكري روسي مصدره قاعدة حميميم الواقعة بمدينة اللاذقية السورية، بإحداث اضطرابات شديدة في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للطائرات التي تحلق بالأجواء الإسرائيلية، وفق ما كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“.

وقالت القناة العبرية، إنه ”وفي الأسابيع الأخيرة واجهت شركات الطيران اضطرابات شديدة في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الطائرات التي كانت تستعد للهبوط في مطار بن غوريون“.

وأضافت القناة العبرية: ”اتضح أن قوات الجيش الروسي العاملة في قاعدة حميميم الجوية في مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا، تقوم بتشغيل أنظمة دفاعية متطورة وقوية، تعطل الموجات الكهرومغناطيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط“.

وأشارت إلى أن هذا الأمر ”يسبب خللا في هبوط الطائرات بمطار بن غوريون الإسرائيلي“، مضيفة: ”السلطات الإسرائيلية بعثت برسالة لنظيرتها الروسية مفادها أن استخدام الأنظمة يضر بها“.

واستدركت بالقول: ”لكن الروس يقولون إن هذه الأنظمة تهدف إلى حماية جنودهم ولا مجال لتعطيلها“.

وحسب القناة العبرية، فإن ”إسرائيل تعمل حالياً على تحييد هذا التعطيل الذي تسببه أنظمة الملاحة الروسية“.

ونقلت القناة العبرية، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله، إن ”الجيش يسيطر على الوضع ويتصرف ضد التهديدات كجزء من دفاع متعدد الأبعاد“.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، إن ”الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف محيط دمشق فجر الإثنين، يعتبر بمثابة رد إسرائيلي على الطلعات الجوية المشتركة للجيشين الروسي والسوري الأسبوع الماضي“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”إسرائيل من خلال هذا الهجوم ترسل رسالة إلى روسيا مفادها أنها لن تتراجع، سواء بفعل ضغوطها أو تحت وطأة الضغط الأمريكي“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل ”أرسلت رسائل بالأفعال وليس بالأقوال، أنها ستواصل ضرب أهداف إيرانية في سورية“.

الجدير بالذكر، أن طائرات حربية روسية متطورة شاركت قبل عدة أيام مع طائرات تابعة للجيش السوري في طلعات جوية بالأجواء السورية، ضمت مناطق قريبة من الجولان السوري المحتل.

وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن هذه الطلعات الجوية تعتبر رسالة من موسكو لتل أبيب مفادها بأنها ضاقت ذرعا بوتيرة الغارات الجوية العالية التي تنفذها إسرائيل في العمق السوري.