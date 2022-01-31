بوتين وماكرون يناقشان هاتفيا مستجدات الأزمة الأوكرانية

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية، اليوم الإثنين، للمرة الثانية خلال 4 أيام، في ظل الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، كما أعلن الكرملين.

وأكدت الرئاسة الروسية، في بيان صدر عقب المكالمة، أنه ”استمر تبادل وجهات النظر بشأن الوضع حول أوكرانيا، وحول إعطاء روسيا ضمانات أمنية طويلة الأجل ملزمة قانونيا“.

وبحسب الكرملين، فإن فلاديمير بوتين ”تحدث مجددا بالتفصيل عن المقاربات المبدئية لحل هذه المشكلات“.

واتفق الرئيسان، اللذان تحدثا الجمعة الماضية هاتفيا أيضا، على مواصلة الاتصالات الهاتفية، وأيضا على درس ”إمكان“ الاجتماع وجها لوجه، وفق بيان الكرملين.

من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية بعد المكالمة إن ”هذا التبادل يأتي عقب المحادثتين اللتين أجراهما رئيس الجمهورية مع نظيريه الروسي والأوكراني، في 28 يناير/كانون الثاني، وهو يأتي في إطار التهدئة نفسه“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وبحسب الإليزيه، فإن الرئيسين ”رحّبا بالتقدم الإيجابي وفق صيغة النورماندي“، وهو الشكل الحالي للمحادثات التي تجمع روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا؛ لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا.

وتُتّهم روسيا، منذُ نهاية العام الماضي، بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم، لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، في مقدّمها تعهد عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووقف توسع الحلف شرقا.

ورفضت الولايات المتّحدة الأمريكية هذا الأسبوع الطلب، في ردّ خطّي إلى موسكو، وقال الكرملين إنّه يفكّر في ردّه على الموقف الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها سيجعلون روسيا تواجه ”عواقب سريعة ووخيمة“ إذا هاجمت أوكرانيا، لكنه ترك أيضا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية من خلال الإشارة لإمكانية الحوار.

وأضاف جو بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض، نقلته وكالة ”رويترز“، أنه ”إذا كانت روسيا صادقة بشأن معالجة مخاوفنا الأمنية من خلال الحوار، فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا سيواصلون الحوار بحسن نية“.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ”أما إذا اختارت روسيا الابتعاد عن الدبلوماسية ومهاجمة أوكرانيا، فستتحمل المسؤولية، وستواجه عواقب سريعة ووخيمة“.