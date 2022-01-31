واشنطن: "نستعد لمعاقبة أفراد من النخبة الروسية وعائلاتهم"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، أن ”الولايات المتحدة أعدت عقوبات تستهدف أفراداً من النخبة الروسية وعائلاتهم، إذا غزت روسيا أوكرانيا“.

وأوضحت ساكي أن ”واشنطن حددت أفراداً ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكرملين ويدورون في فلكها“، مضيفة أن ”هؤلاء الأشخاص كانوا أهدافاً للعقوبات؛ بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية“.

وأكدت أن ”هذه مجرد أداة من بين الأدوات الأخرى التي سنلجأ إليها لضرب روسيا من كل الزوايا في حال وقوع هجوم“.

كما أعلنت بريطانيا، التي تعتبر من الوجهات المفضلة للاستثمارات لدى الأوليغارشية الروسية، الإثنين، أنها ”ستشدد حزمة العقوبات التي يمكن للندن أن تفرضها على شركات وأفراد، إذا شن الكرملين هجوماً عسكرياً على أوكرانيا“.

وتوعّدت واشنطن منذ أيام روسيا بـ ”فرض عقوبات هائلة عليها في حال حدوث تصعيد عسكري“.

وعلى سبيل المثال، هددت الولايات المتحدة بـ ”منع وصول المصارف الروسية إلى التعاملات بالدولار، وحظر بيع التكنولوجيا الأمريكية إلى روسيا“.

والاثنين، تواجهت واشنطن وموسكو خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي للبحث في مسألة القوات التي حشدتها روسيا على حدودها مع أوكرانيا، في حين تكثف الدول الغربية جهودها الدبلوماسية لتجنب اندلاع نزاع عسكري.

وقبل بدء الاجتماع مباشرة، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه ”إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، فستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة“.

واعتبر بايدن أن ”الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بناء على طلب الولايات المتحدة، وبدأت عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، هي خطوة حاسمة لجعل العالم يوحد الصوت بشأن الأزمة الأوكرانية“.

وخلال الجلسة، اعتبر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن ”الولايات المتحدة تريد خلق حالة من الهستيريا، وخداع المجتمع الدولي باتهامات لا أساس لها“.

في حين ردت نظيرته الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد بأن ”نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يبرر عقد اجتماع في الأمم المتحدة؛ لأن هذه القوات العسكرية تهدد الأمن الدولي“.

ولم تتمكن روسيا من الحصول على قرار بإلغاء الاجتماع خلال تصويت إجرائي صوتت فيه عشر دول من أصل 15 لصالح عقد الجلسة.