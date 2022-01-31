إغلاق السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا لأسباب مالية

قرر العاملون في سفارة إسرائيل بأوكرانيا إغلاقها؛ بسبب الخلافات مع وزارة المالية الإسرائيلية، والتي قررت تخفيض أجورهم رغم الأزمة الموجودة في أوكرانيا.

وذكرت القناة ”13“ العبرية، في تقرير لها يوم الإثنين، أن ”لجنة الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أنه وبسبب الخلافات بينها وبين وزارة المالية الإسرائيلية سيتم إغلاق سفارة أوكرانيا حتى إشعار آخر“.

وأكدت القناة العبرية أن ”هذا القرار جاء على خلفية قرار وزارة المالية الإسرائيلية خصم مبلغ مالي من معاشات الموظفين في السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا الشهر المقبل“.

وقالت القناة إن ”العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية بمدينة كييف كانوا يعملون في التوصل لحل هذه الأزمة، وذلك في أعقاب التدخلات من قبل وزير الخارجية يائير لابيد؛ من أجل حل الخلاف بين الطرفين حول تخفيض أجور العاملين في السفارة في كييف“.

ونقلت القناة العبرية عن العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن ”وزارة المالية تجاهلت مطالبهم بمنع تخفيض الأجور، ما أدى إلى الإعلان الفوري عن إيقاف كافة أنشطة الموظفين في السفارة الإسرائيلية بكييف“.

وأوضحت القناة أن ”هذه الأزمة تتواصل رغم الاستعدادات في السفارة الإسرائيلية بأوكرانيا لإجلاء عائلات المبعوثين من البلاد“.

ووفق القناة، قال رئيس اللجنة في السفارة الإسرائيلية بأوكرانيا يوسي ليفي: ”وصلنا إلى لحظات حزينة، اضطررنا خلالها لوقف أنشطتنا في خضم المعركة؛ بسبب قسوة وسوء وتنمر المالية الإسرائيلية“.

وأضاف أن ”السفارة الإسرائيلية في كييف لن توفر الخدمات للجمهور الإسرائيلي حتى يتوقف تنمر وزارة المالية بمبعوثي الدولة“.

كما طالب وزير الخارجية لابيد بالوفاء بتعهداته السابقة من أجل حل هذه الأزمة“.

ونشرت القناة ذاتها، الأسبوع الماضي، رسالة شديدة اللهجة قدمها العاملون في سفارة إسرائيل في أوكرانيا لوزير الخارجية يائير لابيد.

وتدور الرسالة، التي تم إرسالها إلى وزير الخارجية لابيد، حول قرارات وزارة المالية بالاقتطاع من الشهر المقبل نصف معاشات العاملين في السفارة، على الرغم من الجهود المبذولة للمساعدة في حل أزمة الإسرائيليين في أوكرانيا.

وبحسب القناة العبرية، فإن ”مطالب الموظفين في السفارة تتضمن الاهتمام بقضيتهم، ووقف تطبيق قرار وزارة المالية التي قررت أن أوكرانيا ليست منطقة خطيرة، ويجب عليهم إعادة 4% الإضافية التي دفعت لهم العام الماضي بأثر رجعي“.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية إن ”إسرائيل تستعد لإجلاء آلاف اليهود الأوكرانيين الراغبين في الهجرة في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا“.

ويعيش في أوكرانيا ما يقارب 75 ألف شخص يُعتقد أنهم مؤهلون للحصول على الجنسية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة العبرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها خطط منذ فترة طويلة للإجلاء الجماعي لليهود من دول عدة، إذا دعت الحاجة.