بايدن: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيجعلون روسيا تواجه ”عواقب سريعة ووخيمة“ إذا هاجمت أوكرانيا، لكنه ترك أيضا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية من خلال الإشارة لإمكانية الحوار.

وأضاف بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض يوم الإثنين، أنه ”إذا كانت روسيا صادقة بشأن معالجة مخاوفنا الأمنية من خلال الحوار، فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا سيواصلون الحوار بحسن نية“.

وتابع: ”أما إذا اختارت روسيا الابتعاد عن الدبلوماسية ومهاجمة أوكرانيا، فستتحمل المسؤولية وستواجه عواقب سريعة ووخيمة“.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قال يوم الإثنين، إن من المهم نزع فتيل الأزمة الروسية الأوكرانية إذ إن نشوب حرب قد يقود إلى زعزعة الاستقرار بدرجة أكبر ورفع أسعار الوقود وزيادة تدفقات المهاجرين.

وأبدى والاس دعمه كذلك للزيارة التي يعتزم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القيام بها لروسيا غدا الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وأضاف: ”يتعين علينا خفض التصعيد والوقوف إلى جانب حق أوكرانيا في السيادة على أراضيها“.

وقال والاس: ”من المهم أن نشير لبوتين إلى أن أقصى ما يخشاه، وهو اقتراب حلف شمال الأطلسي بدرجة أكبر من حدود روسيا، سيكون نتيجة غزو أوكرانيا… لهذا السبب عرضت بريطانيا على حلف شمال الأطلسي المزيد من القوات البرية واستعدادات أكبر كوسيلة ردع“.

من جهتها، ذكر وزير الدفاع المجري تيبور بينكو في المؤتمر الصحفي نفسه أنه ”لا حاجة في الوقت الراهن لنشر قوات أجنبية تابعة لحلف شمال الأطلسي في المجر عضو الحلف والتي لها حدود مع أوكرانيا“.

وأضاف بينكو أن الحكومة المجرية ليست ضد نشر قوات لحلف شمال الأطلسي في دول وسط وشرق أوروبا القريبة من أوكرانيا لكن المجر ”قادرة على القيام بهذه المهمة بنفسها“ على أراضيها.

وحشدت روسيا قوات قرب أوكرانيا وطلبت ضمانات أمنية من الغرب من بينها وعد بأن حلف شمال الأطلسي لن يسمج في أي وقت بانضمام أوكرانيا، جارة روسيا والجمهورية السوفيتية السابقة، إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتخشى الدول الغربية من قيام روسيا بغزو أوكرانيا رغم أن موسكو تنفي اعتزامها ذلك.