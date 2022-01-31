بلينكن لعباس: واشنطن ملتزمة بحل الدولتين ورفض الاستيطان الإسرائيلي

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، وفقاً لما أعلنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وأكد بلينكن، خلال الاتصال، ”التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحل الدولتين، ورفض الاستيطان الإسرائيلي“.

وأضاف حسين الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، أن ”المكالمة تناولت آخر التطورات والمستجدات في المنطقة“.

في حين قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن ”الرئيس الفلسطيني جدد التأكيد لوزير الخارجية الأمريكي أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين“.

كما شدد الرئيس الفلسطيني، خلال محادثته مع المسؤول الأمريكي، على ”أهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني“.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن ”عباس شدد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين“.

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى ”عقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، للبدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية“.

وتابعت وكالة ”وفا“ أن ”عباس أشار إلى أهمية مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات“.

ولفتت الوكالة الفلسطينية إلى أن ”وزير الخارجية الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين، وأهمية خلق أفق سياسي“.

وأضافت أن ”بلينكن أشار إلى إدراك إدارة الرئيس بايدن للصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية“.

وقالت إن بلينكن أكد رفض إدارة بايدن ”للاستيطان واعتداءات المستوطنين، والاجتياحات في مناطق السلطة الفلسطينية، ورفض طرد السكان وهدم البيوت“.

كما شدد وزير الخارجية على ”التزام الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية، وفقا لـ ”وفا“.

وكان بلينكن التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية أيار / مايو الماضي، حيث بحثا إعادة إعمار قطاع غزة، وضرورة البحث عن حل سلمي للقضية الفلسطينية.

وكانت هذه الزيارة هي الأولى بعد قطيعة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، خلال فترة تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.