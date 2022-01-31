واشنطن: موسكو تنوي رفع عدد جنودها في بيلاروس إلى 30 ألفا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الإثنين، روسيا بأنها تعتزم رفع عديد قواتها في بيلاروس قرب أوكرانيا إلى أكثر من 30 ألف عسكري خلال أسابيع، في ظلّ احتشاد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقالت السفيرة أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه ”بعد نشر نحو خمسة آلاف جندي في بيلاروس، لدينا أدلّة على أن روسيا تنوي توسيع وجودها إلى أكثر من 30 ألف جندي قرب الحدود البيلاروسية مع أوكرانيا، في أوائل شباط/فبراير“.

وأشارت إلى أن ”القوات الروسية ستكون حينئذٍ على بُعد أقلّ من ساعتين شمال كييف“.

من جهته، أكّد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تريد ”خلق حالة من الهستيريا“ و“خداع المجتمع الدولي باتهامات لا أساس لها“ خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن بشأن الأزمة حول أوكرانيا.

وردت غرينفيلد بأن نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يبرر عقد اجتماع في الأمم المتحدة؛ لأن هذه القوات العسكرية ”تهدد الأمن الدولي“.

ولم تتمكن روسيا من الحصول على قرار بإلغاء الاجتماع خلال تصويت إجرائي صوتت فيه عشر دول من أصل 15 لصالح عقد الجلسة.

وحيال التهديد بحصول غزو، دعت كييف أمس الأحد، موسكو إلى سحب قوّاتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الغربيّين إذا كانت ترغب ”جدّيًا“ بوقف تصعيد التوتر.

من جهتهما، لوّحت الولايات المتحدة وبريطانيا، أمس الأحد، بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأعلنت لندن التي تحاول زيادة الضغط على موسكو، أنّها تُريد استهداف المصالح الروسيّة ”التي تهم الكرملين مباشرة“.

أما في واشنطن، فأعلن سيناتوران ديمقراطي وجمهوري أنّ الكونغرس على وشك الاتفاق على مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.

ومن بين العقوبات المحتملة، تُفكّر بريطانيا والولايات المتحدة بأن تستهدفا بعقوباتهما أنبوب الغاز الاستراتيجي ”نورد ستريم 2“ الرابط بين روسيا وألمانيا، بالإضافة إلى استهداف إمكانية إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار.

وفي مواجهة هذه التهديدات، طالبت موسكو واشنطن بالتعامل معها على قدم المساواة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: ”نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم“.

وأضاف أنّ موسكو لا تريد أن تكون في وضع ”يتعرّض فيه أمننا للتهديد يوميا“، كما سيكون الوضع في حال ضمّ أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.