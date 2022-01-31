الحرس الثوري يقتل مسلحا هاجم أحد مقراته جنوب إيران

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، إن شخصا مسلحا لقي مصرعه برصاص قوات الحرس الثوري؛ بعد أن هاجم مقر إدارة الاستخبارات التابع للحرس الثوري في مدينة ”سراوان“ التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية، أن ”شخصا يحمل أسلحة هاجم مقر الاستخبارات لقوة القدس التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في مدينة سراوان“.

وأكدت أن ”المهاجم لقي مصرعه بعدما أطلقت القوات المتمركزة في المقر النار عليه“، بالقرب من مقر الاستخبارات، الواقع بجوار السجن المركزي لمدينة سراوان، ذات الحدود المشتركة مع باكستان بمسافة تبلغ 400 كم.



وقال قائد قوات الأمن بمحافظة سيستان وبلوشستان، الجنرال أحمد طاهري، إن ”المهاجم أقدم على قتل والده، الذي يبلغ من العمر 58 عامًا، بعدما أصابه برصاصة في رأسه“، لافتًا إلى أنه ”تبين أن المُهاجم يبلغ من العمر 26 عامًا، ويُعاني من مشاكل نفسية“.

وأوضح لوكالة أنباء ”تسنيم“ أنه ”بعد مقتل والده ومغادرة المنزل، توجه نحو مقر الحرس الثوري الإيراني في سراوان، وبدأ بإطلاق النار على باب الحراس بطريقة جنونية“، مشيرًا إلى أنه ”نتيجة إطلاق النار من قبل المسلح أصيب أحد المارة بجروح“.

وأكد الجنرال طاهري أنه ”رغم التحذيرات العديدة ومحاولات السيطرة على القاتل واستسلامه، قتلت قوات الحرس الثوري المهاجم لحماية أنفسهم وعملاء آخرين“.

في حين أفادت مواقع إخبارية محلية بأن المُهاجم، الذي جرى قتله في مدينة سراوان يُدعى ”صادق نظري عبدالكريم“، بينما لم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الهجوم.

فيما قال موقع ”فردا“ الإيراني المعارض نقلا عن مصادر محلية قولها، إن حصيلة القتلى شخصين، فيما أصيب موظف في مقر جهاز الاستخبارات التابعة للحرس الثوري.

ويشهد إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني المتاخم للحدود الباكستانية، بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والحرس الثوري، وعادة ما يشن هذه العمليات تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض، الذي تصفه طهران بأنه ”منظمة إرهابية“.

إلا أن التنظيم يؤكد أنه يقاتل النظام الإيراني بهدف الدفاع عن أبناء القومية البلوشية، الذين ينتمون للطائفة السنية ويواجهون تمييزا ممنهجا، كما تعاني مدنهم من الإهمال الحكومي، وتزايد معدلات البطالة والفقر فيها.