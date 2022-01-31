"الطاقة الذرية": إيران تنقل إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي من كرج لأصفهان

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الإثنين، إن إيران أبلغتها بأنها نقلت إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي إلى مدينة أصفهان بدلا من ورشة في كرج تعرضت لعملية تخريب فيما يبدو.

جاء ذلك بعد شهر من انتهاء الخلاف بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة حول إعادة تركيب الكاميرات في ورشة مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج.

وذكرت وكالة الطاقة الذرية في بيان أن ”مفتشي الوكالة ركبوا كاميرات مراقبة في أصفهان يوم 24 كانون الثاني/يناير وإن إنتاج المكونات هناك لم يبدأ في ذلك الوقت“.

في شأن ذي صلة، كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال في وقت سابق اليوم الإثنين، إن المحادثات النووية بين إيران ومجموعة ”4+1“ في فيينا كانت في بعض الأحيان بطيئة بسبب تقاعس الطرف الآخر، داعياً واشنطن لعدم المطالبة بأكثر مما ورد في الاتفاق النووي.

وأضاف خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن ”المحادثات حققت تقدما ملموسا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية“.

وأوضح أن ”هناك بعض التقدم وقد كانت أكثر وضوحا وبسرعة أفضل، وفي بعض الحالات واجهت تأخيرات وبطئا بسبب تقاعس الجانب الآخر أو عدم وجود المبادرة والإبداع اللازمين من الجانب الآخر“.

ونصح الدبلوماسي الإيراني ممثلي الدول المتفاوضة مع إيران بالعودة من عواصمهم إلى فيينا الأسبوع المقبل، مع حزمة قرارات تؤدي إلى التوصل لاتفاق بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال خطيب زاده: ”طهران لن تقبل بأقل مما جاء في الاتفاق، ويمكن التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق به بسرعة إذا وافقت الأطراف الأخرى، خاصة الولايات المتحدة، عند عودتها إلى فيينا، على مطالب إيران، ولم تطالب واشنطن بشروط زائدة عن الاتفاق النووي“.

وبدأت الجولة الثامنة من المفاوضات في الـ 27 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بشأن الاتفاق النووي بين ممثلين عن روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيران لإحياء الاتفاق النووي، فيما شارك وفد أمريكي بتلك المفاوضات بطريقة غير مباشرة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا، في تغريدة له على ”تويتر“، أن الأطراف المتفاوضة قررت وقف المحادثات النووية لفترة مؤقتة.

بدوره، قال إبراهيم رئيسي، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية، إن ”طهران أثبتت خلال المفاوضات إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق، وإن أي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي أن يشمل إلغاء الحظر والتحقق منه وتقديم ضمانات موثوقة بهذا الشأن“.

وتطالب إيران بضمانات من إدارة الرئيس جو بايدن برفع شامل لكافة العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب عقب الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، كما تطالب بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.

وفي المقابل تطالب الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة بضرورة أن تتراجع إيران عن خرقها لبنود الاتفاق الذي بدأ في مايو/ أيار 2019، رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق.