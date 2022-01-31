رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن إصابته بكورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، أنه مصاب بكوفيد-19 بدون أن تظهر عليه أعراض شديدة.

وكتب رئيس الوزراء على تويتر ”هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي إيجابية. أنا بخير وسأواصل العمل عن بعد هذا الأسبوع مع اتباع توجيهات هيئة الصحة العامة“ وحض الكنديين على تلقي اللقاح والجرعات المعززة.

وكان مقررا أن يتحدث ترودو صباح الاثنين في مؤتمر صحافي، لكنه لن يكون قادرا على الحضور شخصيا في فترة ما بعد الظهر عندما تستأنف النشاطات في مجلس العموم في أوتاوا الذي يتظاهر أمامه سائقو الشاحنات ومعارضو القيود الصحية منذ يومين.

والسبت، أغلق آلاف الأشخاص ومئات الشاحنات وسط العاصمة الكندية الفدرالية احتجاجا على القيود الصحية المفروضة لمكافحة كوفيد-19 وإلزامية التلقيح من أجل عبور الحدود الكندية الأمريكية.

وكان جاستن ترودو (50 عاما) يخضع لحجر صحي لأن أحد أبنائه أصيب بكوفيد-19 وفقا لوسائل الإعلام الكندية.

وقد تلقى رئيس الوزراء جرعته الثالثة من اللقاح أوائل كانون الثاني/ يناير.

وفي آذار/ مارس 2020، في بداية الجائحة، اضطر ترودو للبقاء في الحجر الصحي 14 يوما بعدما أثبتت إصابة زوجته صوفي غريغوار ترودو بالوباء عند عودتها من رحلة إلى لندن.