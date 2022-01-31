تقرير: التوترات الدبلوماسية تنعكس على مزاج سكان الحدود الروسية الأوكرانية

يبدو الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا ”ساخناً“ رغم شدة البرد والثلوج المتراكمة، حيث لا تُستبعد فرضية اندلاع الحرب بين البلدين.

وسيكون هذا الأسبوع حاسماً في تحديد وجهات الصراع المحتدم بين روسيا والغرب، فإما وقف التصعيد وإما تفاقم التوتّر، وفق تقرير نشره موقع ”إذاعة فرنسا الدولية“.

وحسب التقرير، فإن ”الرأي العام في روسيا ليس مهتمًا جدًا بالموضوع، لكن في المقابل بمنطقة بيلغورود، آخر مدينة روسية كبرى قبل الحدود ومدينة خاركيف في أوكرانيا تنعكس التوترات الدبلوماسية بشدة على المزاج العام للسكان“.

وأضاف: ”لا تزال السهول الثلجية مثقلة بذكرى صراعات أخرى، لاسيما الحرب العالمية الثانية مع نصب تذكارية للحرب في كل قرية تقريبًا على طول الحدود، وحيث تنتشر الكنائس أيضا في كل مكان“.

ومنذ بدء الصراع مع أوكرانيا في 2014، أصبحت المنطقة عسكرية وأصبح من الشائع رؤية قوافل من خمس عشرة شاحنة لنقل الجنود والمعدات أو قوافل الدبابات تمر على هذه الطرق التي يتم صيانتها جيدًا، إضافة إلى إحداث المزيد من القواعد العسكرية.

ووصف التقرير الوضع في هذه المنطقة، من خلال جندي روسي قال إن اسمه فاسيلي، وهو أحد الجنود الجدد المتمركزين على بعد 150 كيلومترًا من كرخيف، أول مدينة أوكرانية كبرى بعد الحدود مع روسيا، وهو جالس بالزي الرسمي ويبدي يقينا بأن الجيش الروسي لن يغزو أوكرانيا.

لكن سكان هذه المنطقة يستشعرون مناخ التوترات الدولية بشكل مختلف، ففي القرى الواقعة على طول الحدود يؤكد الكثير منهم أن كل شيء هادئ وأنه لا داعي للقلق، حيث قال أحد سكان نقطة تفتيش حدودية لصحيفة كوميرسانت الروسية، ”هنا نرى الذئاب أكثر من الجنود“.

في المقابل، نقل التقرير عن إيلينا، وهو اسم مستعار تعيش في بيلغورود، ولديها منزل عائلي يقع تقريبًا على الحدود حيث تذهب إليه بانتظام، قولها: ”طبعا هناك قلق ونتوقع كل شيء، يقوم حرس الحدود بدوريات في قريتنا على طول الحدود، قد تكون هناك استفزازات من الجانب الأوكراني، وإن كان الوضع هادئا في الوقت الحالي فإن من الناحية النظرية يبقى احتمال الصراع ممكنا“.

وتابع: ”لا يمكن تخيل وجود حرب، ولن تخوض روسيا أبدًا حربًا مع أوكرانيا، لكن نحن نتابع ما تنقله القنوات التلفزيونية الأوكرانية ويبدو أن فكرة الحرب مسيطرة على عقولهم حتى أنهم بدؤوا بتصديق ذلك“.

ووفقا للتقرير، قال أوليغ شيفتسوف، إن ”واحداً من كل اثنين من سكان المنطقة لديه أقارب وأصدقاء أوكرانيون، نحن ننظر إلى البلد المجاور على أنه بلد شقيق وودي تمامًا، بالنسبة إلينا كل ما يحدث على المستوى السياسي والدبلوماسي وحتى العسكري هو في الواقع مأساة حقيقية، مأساة تؤثر علينا جميعًا من بين أمور أخرى لأنه أصبح من الصعب جدًا عبور الحدود“.