استقالة قائد العمليات الخاصة في الموساد الإسرائيلي بسبب خلاف مع مديره

كشفت ”القناة 13“ الإخبارية العبرية، أن قائد فرقة العمليات الخاصة في الموساد الإسرائيلي والمعروفة باسم ”قيسارية“، استقال بالفعل من منصبه، بسبب خلافات مع المدير ديفيد بارنيا.

وهذه الاستقالة هي الرابعة لمسؤول كبير في الجهاز الاستخباري الإسرائيلي، بعد تسلم بارنيا مهامه في يونيو / حزيران الماضي.

ونقلت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ أن ”الاستقالة جاءت بعد اجتماع ساخن بين الضابط الذي يشار له باسم غير حقيقي، وهو ”بت Bet“ مع مديره بارنيا، حيث قال فيه الأخير إن الوحدة ومرؤوسيها أصبحوا عبئا على الجهاز“.

وقال التقرير، إنه ”بسبب الصعوبات التي يواجهها عمل العملاء الإسرائيليين حول العالم، أراد بارنيا إجراء تغييرات تنظيمية مهمة على التقسيم، وهو ما كان بت غير راغب في تنفيذه“.

وارتبطت الاستقالات بشكل مباشر بالقرارات التنظيمية التي اتخذها ”بارنيا“ لتقسيم المسؤوليات في وكالة التجسس وتقسيم الفروع الحالية.

وكان ”بارنيا“ تولى منصب مدير وكالة المخابرات الموساد من يوسي كوهين في يونيو / حزيران 2021.

ومع ”بت“ استقال نائبه وآخرون، بحسب التقرير الذي يفيد بأنه تم تعيين قائد جديد للوحدة.

ويعتبر ”بت“ رابع مسؤول كبير يترك الموساد منذ أن تولى ”بارنيا“ منصبه قبل حوالي سبعة أشهر، حيث سبقه في الاستقالة رئيس قسم التكنولوجيا، ورئيس العمليات، ورئيس الفرع المعني بحرب مكافحة الإرهاب، وجميعهم يحملون رتب معادلة لواء في الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال خبراء في الأمن السيبراني إن عملاء الحكومة الإيرانية أنشأوا مواقع إلكترونية مزيفة للتظاهر بأنهم يوظفون جواسيس وخبراء للمؤسسات الاستخباراتية والسياسية الإسرائيلية، من أجل خداع وإيقاع المهتمين بالتعاون مع إسرائيل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي بيست“، ”تم تحديد 16 موقعا إلكترونيا بهذه الخصائص حتى الآن، ما يدل على أن مراجعات الخبراء استخدمت أساليب خرقاء وليس لها علاقة بوكالات المخابرات الإسرائيلية“، على حد تعبير التقرير.

وكشف الموقع الأمريكي، في تقرير مفصل، عما أسماها ”حيل النظام الإيراني والإعلانات الوهمية لتجنيد جواسيس لإسرائيل“، مشيرا إلى أن ”التحقيق يؤكد أن هذه المواقع الوهمية لا علاقة لها بأجهزة المخابرات الإسرائيلية“.

ونوه أن ”هذه الشبكات الإلكترونية تعمل منذ حوالي 4 سنوات وتستخدم إعلانات في محرك البحث الشهير غوغل، وتظهر تلك الإعلانات في دول محددة مثل إيران وسوريا ولبنان لنشر إعلانات الوظائف والتجنيد“.

وأضاف التقرير أن ”معظم هذه المواقع لديها رقم هاتف يبدأ برمز الدولة الإسرائيلية بجانب العلم الإسرائيلي، وتدّعي أنها تهدف لتجنيد عناصر للمؤسسات الاستخباراتية والسياسية وقادرة على تجنيد المتقدمين ودفع رواتبهم بسرعة“.

وتظهر التحقيقات الإلكترونية، أنه ”حتى الآن لم يتمكّن Google ولا Facebook من تحديد الأصل الحقيقي لإطلاق وتشغيل هذه المواقع المزيفة“.

ووفقا لخبراء الأمن السيبراني، ”تستخدم هذه المواقع المزيفة أساليب مماثلة سبق استخدامها من قبل قراصنة تابعين للحكومة الإيرانية“.