وسط مخاوف غزو أوكرانيا.. بايدن وأمير قطر يبحثان بواشنطن إمدادات الطاقة لأوروبا

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائهما الإثنين في واشنطن، عددا من القضايا، في مقدمتها إمدادات الطاقة لأوروبا، حسبما ذكرت وكالة ”رويترز“.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الرئيس بايدن، وأمير قطر، سيبحثان يوم الإثنين مجموعة واسعة من القضايا من بينها أمن الطاقة إذا ما حدث غزو روسي لأوكرانيا.

وأشارت ”رويترز“ إلى أن قطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وربما توجه بعض الإمدادات إلى أوروبا إذا عرقل الصراع في أوكرانيا إمدادات الغاز الروسية للقارة الأوروبية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي يعقد في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أيضا، المحادثات النووية مع إيران والعلاقات مع أفغانستان حيث تمثل قطر الآن المصالح الأمريكية.

وقال مسؤول للصحفيين إن الشيخ تميم سيعقد اجتماعا منفصلا مع وزير الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس، وسيبحث مبيعات السلاح وقضايا عسكرية أخرى مع وزير الدفاع لويد أوستن.

وأعلن البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أنه سيستضيف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الـ31 من يناير، لإجراء محادثات مع جو بايدن، تتناول عددا من القضايا منها أمن الطاقة العالمي، وسط مخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وتأتي زيارة الشيخ تميم -وهي الأولى له للولايات المتحدة منذ تولى بايدن السلطة قبل عام- في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويلا محتملا للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش الأمر مع وزير خارجية قطر، في اتصال هاتفي.

وقد تقدم قطر بعض المساعدة بينما تسعى للحصول على موطئ قدم أكبر في أوروبا وتسجيل نقاط دبلوماسية ثمينة لتصبح الحليف الرئيس لواشنطن في الخليج، بحسب تقرير سابق لوكالة ”فرانس برس“.

لكن التقرير نقل عن بيل فارين برايس المدير في شركة الأبحاث ”إنفيروس“، قوله إن ”قطر لا تملك عصا سحرية لحل النقص في الغاز الأوروبي“، موضحا أن الدوحة ”لا تملك أي طاقة فائضة لتوريد غاز مسال طبيعي إضافي. إنها ليست مثل السعودية التي تحتفظ بقدرة فائضة من النفط“.

وأكد فارين برايس أن ”أي نقص في الغاز الأوروبي سيمتد وسيكون له تأثير على سوق الغاز الطبيعي المسال الآسيوي أيضا“.