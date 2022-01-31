إيران: محادثات فيينا حققت تقدما ملموسا خلال الأسابيع الماضية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن المحادثات النووية بين إيران ومجموعة ”4+1“ في فيينا كانت في بعض الأحيان بطيئة بسبب تقاعس الطرف الآخر، داعياً واشنطن لعدم المطالبة بأكثر مما ورد في الاتفاق النووي.

وأضاف خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن ”المحادثات حققت تقدما ملموسا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية“.

وأوضح خطيب أن ”هناك بعض التقدم وقد كانت أكثر وضوحا وبسرعة أفضل، وفي بعض الحالات واجهت تأخيرات وبطئا بسبب تقاعس الجانب الآخر أو عدم وجود المبادرة والإبداع اللازمين من الجانب الآخر“.

ونصح الدبلوماسي الإيراني ممثلي الدول المتفاوضة مع إيران بالعودة من عواصمهم إلى فيينا الأسبوع المقبل مع حزمة قرارات تؤدي إلى التوصل لاتفاق بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال خطيب زاده: ”طهران لن تقبل بأقل مما جاء في الاتفاق، ويمكن التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق به بسرعة إذا وافقت الأطراف الأخرى، خاصة الولايات المتحدة، عند عودتها إلى فيينا، على مطالب إيران، ولم تطالب واشنطن بشروط زائدة عن الاتفاق النووي“.

وبدأت الجولة الثامنة من المفاوضات في الـ 27 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن الاتفاق النووي بين ممثلين عن روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيران لإحياء الاتفاق النووي، فيما شارك وفد أمريكي بتلك المفاوضات بطريقة غير مباشرة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا، في تغريدة له على ”تويتر“، أن الأطراف المتفاوضة قررت وقف المحادثات النووية لفترة مؤقتة.

وقال مورا إن ”المشاركين يعودون إلى عواصمهم للتشاور والتعليمات من أجل العودة الأسبوع المقبل“، مبينًا أن ”اتخاذ القرارات السياسية خلال المفاوضات أصبح مطلوباً الآن“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شدد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء السبت، على ”ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران“.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان لها، أن ماكرون أكد خلال ”محادثة طويلة“ مع نظيره الإيراني ”ضرورة أن تبرهن إيران على نهج بنّاء وتعود إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها“.

بدوره، قال إبراهيم رئيسي، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية، إن ”طهران أثبتت خلال المفاوضات إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق، وإن أي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي أن يشمل إلغاء الحظر والتحقق منه وتقديم ضمانات موثوقة بهذا الشأن“.

وتطالب إيران بضمانات من إدارة الرئيس جو بايدن برفع شامل لكافة العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب عقب الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، كما تطالب بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.

وفي المقابل تطالب الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة بضرورة أن تتراجع إيران عن خرقها لبنود الاتفاق الذي بدأ في مايو/ أيار 2019 رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق.