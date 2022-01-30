كندا تسحب الموظفين غير الضروريين من سفارتها في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الكندية يوم الأحد، إنها ستسحب مؤقتا موظفيها غير الضروريين ومن تبقى ممن يعولونهم من سفارتها في أوكرانيا، وسط مواجهة دولية بشأن القوات الروسية المحتشدة على حدود البلاد.

وأضاف الوزارة في بيان: ”بينما نواصل مراقبة الوضع عن كثب، تظل سلامة الكنديين وأمنهم على رأس أولوياتنا، ومسؤولونا على استعداد لتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين الكنديين حسب الحاجة“.

وأشارت إلى أن السفارة في كييف لا تزال مفتوحة.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، إن بلاده تخشى اندلاع صراع مسلح في أوكرانيا.

وأضاف ترودو أن كندا ”تعمل مع حلفائها لإبلاغ روسيا بكل وضوح أن أي عدوان آخر على كييف سيكون غير مقبول“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال فى وقت سابق إن روسيا قد تشن هجوما جديدا على أوكرانيا ”بإشعار قصير جدا“.

وتنفي موسكو، التي نشرت معدات عسكرية وعشرات الآلاف من الجنود قرب الحدود، أنها تخطط لغزو أوكرانيا وتنحي باللائمة على الغرب في تصاعد التوتر.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي حينذاك: ”نخشى اندلاع صراع مسلح في أوكرانيا، نحن قلقون للغاية بشأن موقف الحكومة الروسية… وحقيقة أنها ترسل جنودا إلى حدود مع أوكرانيا“.

وتتخذ كندا، التي لديها عدد كبير من السكان من أصل أوكراني، نهجا متشددا إزاء روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وأضاف ترودو: ”نحن نعمل مع شركائنا الدوليين للتأكيد على أن أي عدوان أو توغل روسي جديد داخل أوكرانيا أمر غير مقبول على الإطلاق“.

وتابع: ”نعبر عن موقفنا بردود فعل دبلوماسية وبفرض العقوبات وممارسة الضغوط على الساحة الدولية“.

وفي 18 كانون الثاني/يناير الجاري، نددت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، بحشد روسيا قوات قرب حدود أوكرانيا، وقالت إن أوتاوا ستتخذ قرارا في الوقت المناسب بشأن تزويد أوكرانيا بالعتاد العسكري.

وقالت جولي في إفادة مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة لكييف آنذاك، إن أي هجوم روسي جديد ستكون له عواقب وخيمة.

وأضافت: ”كندا قلقة أشد القلق جراء الحشد العسكري الروسي عند الحدود الأوكرانية ويساورنا قلق شديد أيضا بسبب الأنشطة المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وما حولها“.

وتابعت: ”نحن متحدون في دعمنا لأوكرانيا، وبالطبع أي غزو لها ستكون له عواقب وخيمة منها عقوبات قاسية للغاية ومنسقة سيفرضها حلفاؤنا“.

وسئلت جولي عن احتمال إرسال عتاد عسكري لأوكرانيا، فقالت: ”لقد سمعنا مطالب واضحة من الحكومة الأوكرانية، العديد من المسؤولين هنا يعاودون تأكيد هذا المطلب“.

وقالت: ”نعرف أن من المهم أن نلعب دورنا في هذا السياق، ونحن نبحث بالتالي خيارات وسنتخذ قرارا في الوقت المناسب“.