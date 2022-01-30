وسط احتجاجات واسعة.. السلطات الإيرانية تعتقل عضوًا في نقابة المعلمين

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية بمدينة مريوان التابعة لمحافظة كردستان غرب البلاد، اليوم الأحد، عضو نقابة المعلمين شعبان محمدي، وذلك على خلفية تنظيمه للاحتجاجات التي أجريت، أمس السبت، في المدينة.

وقال محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانيين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”شعبان محمدي عضو نقابة معلمي محافظة كردستان غرب البلاد، جرى اعتقاله، صباح اليوم الأحد، بعدما قام أفراد قوات أمنية بمداهمة منزله وقدموا أنفسهم على أنهم عناصر من جهاز المخابرات“.

وأضاف محمد حبيبي أن ”تلك القوات قامت بنقل شعبان محمدي إلى جهة مجهولة“، ولم تعلن السلطات الأمنية بعد أسباب اعتقال محمدي.

من ناحيتها، أفادت منظمة ”هنجاو“ الحقوقية التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الكردية الإيرانية، بأن ”شعباني هو مدرس وناشط في تنظيم الاعتصام الأخير في مدينة مريوان الكردية“.

وفي اليوم الثاني من الاعتصام الذي نظمه مدرسون إيرانيون على مستوى البلاد احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، رفض المعلمون في مدارس ”300 مدينة“ حضور الفصول الدراسية.

وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين إن ”مسيرات أجريت، أمس السبت، في 200 مدينة، واتسع مستوى الاعتصامات اليوم“، مضيفًا أن ”الضغوط الأمنية ازدادت بالتزامن مع ازدياد عدد المعلمين المعتصمين“.

واحتجاج المعلمين هو أحد أكثر الاحتجاجات النقابية المستمرة في تاريخ إيران، وتصاعدت هذه الاحتجاجات خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويأتي اعتصام، أمس السبت، في أعقاب دعوة وجهها المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية، ومن المقرر أن يستمر غدًا.

ويطالب المعلمون في إيران الحكومة بتحقيق مطالبهم، من بينها: رفع رواتبهم، وتطبيق المادة الكاملة 30 من الدستور التي تضمن التعليم المجاني، ووقف اعتقال المعلمين، وإطلاق سراح الناشطين النقابيين والمعلمين.

وفي بيان صدر، أمس السبت، قال المعلمون المحتجون إن سبب تحركهم هو تجاهل الحكومة لمطالبهم، مضيفين أن ”المعلمين، اليوم، ليس لديهم رزق لائق ولا كرامة“.

وردًا على الاعتصام، قال وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري في تغريدة إنه ”يسعى إلى خطة لتغيير ترتيب المعلمين“، وأن ”مجتمع التدريس سيتذوق قريبًا حلاوة هذه الخطة“.

ويأتي صعود الاحتجاجات على مستوى البلاد من قِبل الشخصيات الثقافية في الوقت الذي تواجه فيه إيران العديد من المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الناجمة عن أنشطتها النووية.

ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 44.4%، ووفقًا للإحصاءات الرسمية من وزارة العمل، فإن ”متوسط سعر أكثر من 83% من المواد الغذائية في إيران قد تجاوز مستوى الأزمة“.