الاتحاد الأوروبي يدين حكمًا بسجن الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بحكم صدر مؤخرًا، على الناشطة الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، بالسجن 8 سنوات، وأعرب عن قلقه بشأن حالتها الصحية السيئة.

وكتب زوجها طاغي رحماني، المقيم في فرنسا عبر حسابه على ”تويتر“، في 23 كانون الثاني/يناير، أن الحكم صدر من محكمة إيرانية عقب جلسة استمرت 5 دقائق فقط.

ويُذكر أن تفاصيل القضية والحكم على محمدي غير واضحة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد ”يدعو إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، والإفراج فورًا عن محمدي، آخذةً في الاعتبار أيضًا تدهور وضعها الصحي“.

وأكد المتحدث أن تنفيذ الحكم ”يتنافى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون“.

وسُجنت محمدي، مرارًا من قِبل السلطات الإيرانية، وهي زميلة الفائزة بجائزة نوبل للسلام الناشطة شيرين عبادي، التي تعيش حاليًا خارج إيران.

وأُفرج عن ”محمدي“، في تشرين الأول/أكتوبر 2020، ولكنها أوقفت مجددًا فجأة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في مرأب خارج طهران خلال حضورها تكريمًا لشخص قتل خلال تظاهرات قبل سنتين.

وأدانت منظمة العفو الدولية حينها توقيف محمدي ”التعسفي“، ووصفتها بـ“سجينة الرأي المُستهدَفة بسبب نشاطاتها السلمية في مجال حقوق الإنسان“.

واشتهرت ”محمّدي“، بنضالها لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

وكانت تنشط قبل توقيفها الأخير إلى جانب عائلات تطالب بالعدالة لأبنائها وتقول إنهم قتلوا بأيدي قوات الأمن خلال تظاهرات 2019.

وحتى خلال وجودها خارج السجن واجهت، في أيار/مايو 2021، حكمًا بـ80 جلدة والسجن لمدة 30 شهرًا، بتهمة ”الدعاية“ ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وشجب ناشطون ما اعتبروه تصاعدًا للقمع في إيران خلال الأشهر الماضية، خاصة سجن الناشطين، وتنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أكبر.

وقضى معتقلون بارزون في سجون إيران منهم الشاعر المعروف باكتاش آبتين.

وفي هذا الصدد، طالب أكثر من 400 ناشط ثقافي ومدني إيراني، اليوم الأحد، السلطات في البلاد، بـ“الإفراج الفوري وغير المشروط“ عن جميع الكتَّاب، وسجناء الرأي.

وقال موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني، إن أكثر من 400 ناشط ثقافي ومدني أصدروا، أمس السبت، بيانًا احتجوا فيه على الظروف التي أدت إلى وفاة الكاتب والسجين السياسي بكتاش آبتين، في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأشار البيان إلى أن وفاة بكتاش آبتين، سببها ”حرمانه من الحصول على العلاج الحيوي في السجن في الوقت المناسب“.