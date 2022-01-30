تقرير: "رجال تبون" يواجهون مهمة مستحيلة لإصلاح الاقتصاد الجزائري المتعثر

يواجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورجاله المكلفون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي العميق، مهمة مستحيلة مع إكراهات اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، ما قد يخلف توترات اجتماعية واسعة، وهي الفرضية التي يسعى الجيش الجزائري إلى تفاديها.

ووفق تقرير نشره موقع ”أفريكا أنتليجنس“، يسعى الرئيس تبون إلى إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة في غضون أشهر قليلة.

ويشير التقرير إلى أن تبون، وبعد إجراء سلسلة إصلاحات سياسية وصفها بالخجولة، يتطلع إلى أن تكون سنة 2022 سنة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

ويهدف تبون في غضون عدة أشهر، إلى القيام بسلسلة من الإصلاحات بالغة الحساسية، ويعتمد بشكل أساسي في ذلك على رئيس وزرائه أيمن عبد الرحمن، الذي يتولى في الوقت نفسه وزارة المالية، وعين رئيس ديوانه عبد العزيز خلف لضمان التنسيق مع أرباب العمل والنقابات، ومع ذلك فإن الملف المتفجر الخاص برفع الدعم عن المنتجات الأساسية ينطوي على مخاطر كبيرة، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير، أن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن، الذي تولى منصبه في يونيو / حزيران 2020 انكب على إعادة عملية تنظيم عميقة لوزارة المالية، مع وضع فرضية أن تضطر الجزائر للاستجابة لنداء المؤسسات المالية والأسواق الدولية.

ورغم أن تبون لا يزال يستبعد أي لجوء إلى الديون الخارجية، فقد لا يكون لديه خيار آخر مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ 200 مليار دولار في عام 2014، إلى 62 مليار دولار في بداية ولايته في ديسمبر / كانون الأول عام 2019، وإلى 44 مليار دولار في سبتمبر / أيلول الماضي.

ويشير التقرير إلى أنه تحسبا للذهاب نحو هذا السيناريو، تم نفض الغبار عن المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية، المسؤولة عن هذه المهام، والتي تم تجميدها منذ أن سددت الجزائر جميع ديونها الخارجية تقريبًا مقدمًا في عام 2006.

وأضاف أنه منذ أبريل/نيسان الماضي، يتولى علي بوهاروة رئاستها، وسيكون أمامه مهمة دقيقة، وبإمكانه الاعتماد على محافظ بنك الجزائر رستم فضلي، الذي يعي الملف عن كثب، كما عمل بشكل أساسي على كبح جماح التضخم المتسارع في البلاد، والذي وصل إلى أعلى درجاته تاريخيا في عام 2021، بنسبة 9.2%.

ويؤكد التقرير أن الجزائر لن تلجأ إلى التمويل الخارجي إلا كملاذ أخير، حيث إن صندوق النقد الدولي هو مرادف في الذاكرة الجماعية للأزمة التي ولدت من صدمة النفط عام 1986 وتدابير التقشف المعتمدة، ما تسبب في انفجار اجتماعي أدى بشكل غير مباشر إلى ”العشرية السوداء“ التي عاشتها البلاد خلال التسعينات.

وبحسب التقرير، فإن الأولوية الأخرى هي تنمية العوائد غير النفطية، حيث ينص قانون المالية لعام 2022 على ما قيمته 2857 مليار دينار (20.4 مليار دولار) كعوائد ضريبية.

وأمام الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة ”كورونا“ ستقع المهمة بشكل أساسي على عاتق المديرة العامة للضرائب أمل عبد اللطيف، القريبة من تبون، و التي واجهت معارضة قوية في محاولاتها للتصدي للمحتكرين الصغار والكبار، ومن المفترض أن تعمل على فرض ضريبة الثروة هذا العام.

من جانبه، سيكون عبد العزيز خلف، أمام مهمة التفاوض مع أرباب العمل والنقابات، وسيكون الإصلاح الأكثر دقة بلا شك هو مراجعة الدعم الهائل الممنوح للمواد الغذائية الأساسية (الدقيق والسكر والزيت، والوقود، الخ)، حيث أعلن رئيس الوزراء الجزائري في جلسة برلمانية مؤخرا، أن الدولة ستخصص 17 مليار دولار فقط لهذا البند هذا العام مقابل 30 إلى 40 مليار دولار سنويا حتى الآن.

ووفق التقرير، تراقب المديرية المركزية للأمن التي لها الآن اليد العليا في جهاز المخابرات الوطني، كل ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة بالفعل، وتتحسب للسيناريو الإيراني ومؤخرا الكازاخستاني، حيث أثار خفض دعم الوقود احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة.

ومن ناحية أخرى، فإن النقص الذي أصاب سوق زيوت الطعام في بداية العام، لفت النظر إلى الآثار الضارة للدعم، حيث إنه بالرغم من ارتفاع إنتاج النفط وتحقيقه فائضا، فإن التهريب يمتص جزءًا كبيرا من العوائد.