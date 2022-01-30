بريطانيا تعلن عزمها تشديد نظام العقوبات على روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الأحد، أن بلادها تريد استهداف المزيد من المصالح الروسية التي تهم الكرملين مباشرة، بتشديد نظام العقوبات الذي سيُقدَّم الأسبوع المقبل.

وضاعفت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ48 الماضية، دعواتها لزيادة الضغط على موسكو، وردع الكرملين عن غزو أوكرانيا، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وسيقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون على حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مضاعفة أعداد القوات البريطانية المنتشرة حاليا في أوروبا الشرقية، والبالغة حوالي 1150 عسكريا.

كذلك سيتحدث جونسون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضّه على التراجع، وسيزور أوكرانيا في الأيام المقبلة، كما يُتوقع إعلان تعزيز نظام العقوبات الإثنين.

وقالت تراس في حديث لـ“سكاي نيوز“ إن ”بلادها تريد استهداف المزيد من المصالح الروسية التي تهم الكرملين مباشرة.

وستتوجه تراس في الأيام المقبلة إلى أوكرانيا ثم إلى موسكو.

ويسمح نظام العقوبات الحالي ”باستهداف الشركات التي تؤثر مباشرة على زعزعة الاستقرار في أوكرانيا فقط“.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، أن بلادها ”تسعى إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات للتمكن من استهداف أي شركة تمثل مصلحة للكرملين والنظام الروسي“، بينما تُتّهم المملكة المتحدة بغض النظر عن تدفق الأموال الروسية إلى أراضيها.

وأضافت تراس أن ”الأثرياء القريبين من بوتين والشركات الروسية المتورطة بدعم النظام الروسي لن يتمكنوا من الاختباء في أي مكان“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد اتهم الرئيس الروسي، بوتين، الأسبوع الماضي، بأنه يضع عينيه على دول الاتحاد السوفييتي السابق الأخرى لإعادة بناء ما وصفه بـ“مجال النفوذ القديم للبلاد“، بحسب ”رويترز“.

وقال جونسون أمام البرلمان: ”ما يريده بوتين، بشكل أساسي، هو العودة إلى نظام مناطق النفوذ القديم، وليست أوكرانيا وحدها.. التي يضع عينه عليها“.

ومن ناحية أخرى، قال جونسون إن ”بريطانيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين يجب أن يحرصوا على عدم إعطاء روسيا مبررا لغزو أوكرانيا“، مضيفا أنه ”لا يوجد أعضاء في الحلف على استعداد لإرسال أعداد كبيرة من القوات للقتال في أوكرانيا نفسها“.

وبلغت العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

ونشرت روسيا عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا خلال الأشهر الماضية، ما أثار الخشية من غزو محتمل.

وبينما تنفي السلطات الروسية أي نية لها بغزو أوكرانيا، تطالب بالحصول على ضمانات مكتوبة تضمن أمن روسيا، ومن بينها تعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى (الناتو).