الأزمة الأوكرانية تكشف مواقف الأحزاب الألمانية من روسيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

بينما يواجه الائتلاف الحكومي بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس، أول أزمة دولية كبيرة في ظل شبح الحرب في أوكرانيا، تكشف سياسة برلين الملتبسة تجاه موسكو، مواقف الأحزاب الألمانية من روسيا وخصوصا المستشار نفسه.

وحتى مع حشد روسيا عشرات الآلاف من عسكرييها على الحدود مع أوكرانيا، يتساءل قادة كبار في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا علنا، عما إذا كان خطر الغزو مبالغا فيه؟، بحسب ما ذكرته وكالة ”فرانس برس“.

ويحذر المستشار السابق غيرهارد شرودر، وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كييف من ”استعراض القوة“ ويقول ”إن الحشد العسكري الروسي هو رد فعل على مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في دول البلطيق وبولندا“.

في الإطار ذاته، لا يزال يشوش ضجيج المواقف المتناقضة لأعضاء الحزب الحاكم، على رسالة شولتس، الذي يؤكد أن برلين متحدة مع الحلفاء ضد التهديد الروسي، على الرغم من أن المستشار شدد في الواقع موقف ألمانيا تجاه الرئيس فلاديمير بوتين.

وتتفاقم المخاوف بسبب رفض برلين تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، على خلفية ما وصفته بمسؤولياتها التاريخية بعد الحرب العالمية الثانية.

وكتبت مجلة ”دير شبيغل“ الأسبوعية، أن ”أكبر عائق للسياسة الخارجية الألمانية في الوقت الحالي هو حزب المستشار“، مشيرة إلى أن قطاعات كبيرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) لا تزال تعيش في حالة ”تعاطف مع موسكو“.

وحذر الأمين العام للحزب كيفن كونرت، مؤخرا من ”التحدث عن صراعات دولية محتملة لجعلها واقعا“ من أجل دفن مشاريع ”كانت دائما شوكة في خاصرة أحدهم“.

وكان كورنت يشير إلى خط الأنابيب المثير للجدل ”نورد ستريم 2″، الذي شُيد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في حين حذّرت واشنطن والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، من أنه سيزيد الاعتماد على موسكو.

وذكرت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت، وهي أيضا اشتراكية ديمقراطية، مطلع الشهر الجاري، بأنه لا ينبغي ربط مستقبل خط الأنابيب بأزمة أوكرانيا.

وتراجعت لاحقا عندما وضع شولتس، تحت ضغط الولايات المتحدة وحلفاء رئيسيين، جميع الخيارات على الطاولة إذا أقدمت روسيا على خطوة الغزو.

لكن في الوقت الذي يشهد فيه العالم أسوأ توتر بين الغرب والكرملين منذ الحرب الباردة، لا يزال شرودر يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة ”روسنفت“.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، في تعبير عن عدم استيعابه المسألة ”على ألمانيا أن تضمن أن جماعات الضغط“ مثل شرودر ”ممنوعة قانونا من العمل لصالح النظام الروسي“.

وينبع موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتراخي بشكل غير عادي تجاه روسيا مما يسمى ”سياسة الشرق الجديدة“ التي ابتكرها المستشار السابق فيلي برانت.

وشكلت سياسة الانفراج والحوار مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، قطيعة مع إستراتيجية أول مستشار لألمانيا الغربية كونراد أديناور، الذي رفض الاعتراف بألمانيا الشرقية الشيوعية.

ويرى العديد من الألمان أن ”سياسة الشرق الجديدة“، سمحت بالتقارب مع الشطر الشرقي وإعادة توحيد ألمانيا في نهاية المطاف، واليوم، تعتبر في صلب هوية الاشتراكيين الديمقراطيين.

وعدّل المستشارون اللاحقون تلك الإستراتيجية، لكن حتى أنجيلا ميركل من حزب ”الاتحاد الديمقراطي المسيحي“، دافعت عن الحوار والعلاقات الاقتصادية كوسيلة لكبح جماح روسيا.

وخلال 16 عاما من عهد ميركل، هيمنت البراغماتية الاقتصادية أيضا، وعلى الرغم من معارضة الحلفاء الغربيين، دافعت المستشارة السابقة أيضا عن خط أنابيب ”نورد ستريم 2“ وأصرت على أنه مشروع تجاري.

وقالت الوكالة إنه يمكن العثور على الذين يُطلق عليهم اسم ”بوتين فيرشتيهر“ (المتعاطفون مع بوتين) عبر الطيف السياسي الألماني، وإن بدرجات متفاوتة.

وعزز هذا الموقف المتأصل تجاه روسيا، إلى جانب إرث ألمانيا المتمثل في عقدة ذنب الحرب، إحجام برلين عن تصدير الأسلحة.

ولا يزال طلب إستونيا من برلين الموافقة على نقل ثمانية مدافع هاوتزر قديمة من ألمانيا الشرقية السابقة، معلقا في أروقة البيروقراطية.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في معهد السياسة الأمنية بجامعة كيل، مارسيل ديرسوس: ”يعتقد الكثير من الألمان أن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا الآن لن يساعد ذلك أحدا.. لأن لن يؤدي سوى إلى التصعيد“.

وأظهر استطلاع نُشر هذا الأسبوع أن 59% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون حكومة شولتس في رفضها تسليح أوكرانيا، مقابل 20% فقط يعارضون هذا الموقف.

بدلا من ذلك، أرسلت ألمانيا خمسة آلاف خوذة، في خطوة وصفتها لامبرخت بأنها ”مؤشر واضح جدا“ إلى أن برلين تقف إلى جانب كييف، في تصريح لقي انتقادات كثيرين.

وتصاعدت الدعوات لألمانيا إلى إعادة التفكير في موقفها في مواجهة ما وصف بأنه سياسة توسعية لبوتين، في حين يقول بعض المراقبين ”إن عقدة الذنب في الحرب لم تتلاش“.

ويشير رئيس مركز أبحاث المجلس الألماني للشؤون الخارجية توماس إندرش، إلى أن ”الجرائم النازية لم تستهدف روسيا فحسب، بل حدثت أيضا في أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق. وكل هذه الدول تشعر الآن بالتهديد من روسيا“.

بدوره، يوضح أندرياس أوملاند المحلل في المعهد السويدي للشؤون الدولية، أن السياسات التي تبنتها ألمانيا مثل ”سياسة الشرق الجديدة التصالحية تجاه موسكو، وإحجامها عن مواجهة التهديدات العسكرية، واعتمادها على القوى الأخرى عندما يتعلق الأمر بقضايا كبرى“، هي ببساطة ”غير مناسبة للتعامل مع المواجهة الحالية مع روسيا في عهد بوتين“.

ووسط الانقسام داخل الحزب، من المقرر أن يعقد الاشتراكيون الديمقراطيون مشاورات مغلقة لتحديد موقفهم من روسيا.

من جهته، نبه رئيس السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مايكل روث، حزبه إلى ضرورة اتباع مسار جديد؛ لأن المعطيات ”تغيرت بشكل جوهري“.

في غضون ذلك، يشير محللون إلى أن مشاركة حزب الخضر في التحالف قد تساعد في تغيير لهجة برلين تجاه الكرملين. وقد يعتبر وقف ”نورد ستريم 2“ جزءا من حزمة عقوبات في حال حدوث غزو روسي.