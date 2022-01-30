"ديلي إكسبرس": منشآت إيران النووية يمكن تدميرها بطائرات مسيرة

كشف تقرير غربي نشر، اليوم الأحد، أن معظم المنشآت النووية الإيرانية قد تكون عرضة لهجمات الطائرات بدون طيار، ويمكن أن يسبب ذلك دمارا كبيرا فيها، على غرار ما حدث لمنشأة ”فوكوشيما“ اليابانية التي تعرضت لحادث تقني كبير عام 2011.

وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة ”هنري جاكسون“ البريطانية المختصة بالشؤون الأمنية والنووية، إن ”استخدام المركبات غير المأهولة المحملة بالمتفجرات، يمكن أن يؤدي إلى انهيار خطير في مفاعلات إيران النووية على غرار فوكوشيما“.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، التي نشرت التقرير، إلى أن هذا الكشف يأتي في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدبلوماسية لكبح جماح طموحات إيران النووية في التعثر.

وحذر وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي، بأن الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 أصبح ”قيد الإنعاش“ بالفعل، ومن المحتمل جدًا أنه قد يتعثر تمامًا بسبب انتهاكات إيران المخزية“.

ورأى التقرير، أن جميع المنشآت النووية الإيرانية البالغ عددها 22 منشأة باستثناء منشأة ”فوردو“ لتخصيب الوقود المبنية داخل جبل، معرضة لضربات الطائرات بدون طيار التي يمكن أن تعطلها.

وأشار إلى أن ”دفن منشأة فوردو تحت 60 مترًا من الصخور لا يحميها من الهجمات على أعمدة الهواء المتصلة بالمنشأة وأنظمة الإمداد الخارجية الأخرى“.

ولفت التقرير إلى أن العديد من المرافق ستتأثر بشكل كبير إذا تعرضت لهجمات طائرات مسلحة بدون طيار بما فيها محطة التحويل في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية (وهو جزء مهم من دورة الوقود النووي) ومحطة بوشهر للطاقة النووية على الخليج العربي.

وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على منشأة التخصيب في ”نطنز“ التي يتم إعادة بنائها الآن داخل جبل بعد أن أدى انفجار يُعتقد أن إسرائيل تسببت فيه إلى تدمير الهيكل الخارجي.

وقال التقرير إنه ”على الرغم من أن محطات الطاقة النووية مبنية لمقاومة الهجمات الجوية الخفيفة، إلا أن منشآت بوشهر الإضافية معرضة بشدة للهجمات الجوية، بما في ذلك ضربات الطائرات بدون طيار التي يمكن أن تشمل الطائرات المتاحة تجاريا وطائرات أخرى متطورة ومسلحة بشكل جيد مع نطاق تشغيل يصل إلى حوالي 120 كيلومترا“.

وأضاف: ”يمكن أن تؤدي الهجمات المتزامنة على منشآت مياه التبريد وإمدادات الكهرباء الخارجية وأنظمة توزيع الكهرباء، إلى ارتفاع درجة حرارة مركز قلب المفاعل ومنشآت الوقود المستهلك، وفي ظل هذه الظروف، كما في حادثة فاكوشيما النووية، يمكن أن يذوب قلب المفاعل ويتسرب إلى الخارج“.

ورأى التقرير أن أي هجمات على المنشآت النووية الإيرانية ليست ظاهرة جديدة، مشيرا إلى تعرض محطة ”بوشهر“ لهجوم المقاتلات العراقية خلال الحرب الإيرانية – العراقية بين عامي 1980 و 1988، على الرغم من أن الهجوم تسبب فقط في أضرار طفيفة.