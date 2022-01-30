الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات اليوم

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، أنه توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها سعيا إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وقال هرتسوغ في تغريدة على حسابه في تويتر: ”نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط“.

وأضاف: ”أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحوّل تاريخي“.

نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط. أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان MohamedBinZayed على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحوّل تاريخي pic.twitter.com/jv0KsV9j7y — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022

والرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد بعيد. وزار رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الإمارات في كانون الأول/ديسمبر.

وكان السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، أعلن، أمس السبت، أن ”الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، يوم الأحد، كانت قد تأجلت في وقت سابق“.

وفي سلسلة تغريدات عبر موقع ”تويتر“، قال آل خاجة: ”تستقبل الإمارات الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، الأحد، في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا وتم تأجيلها لظروف كوفيد 19 -فيروس كورونا المستجد“.

وأضاف: ”سيشارك الرئيس الإسرائيلي في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف في 31 الشهر الجاري في معرض إكسبو الدولي“.

وتابع: ”نتطلع لهذه الزيارة التاريخة التي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب“.

تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد ١٩ وسيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) January 28, 2022

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قال مؤخرا، إن إسرائيل تأمل في البناء على الاتفاقات التي أبرمتها عام 2020 مع 4 دول إسلامية، وفي إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية وإندونيسيا، لكن مثل هذه الاتفاقات ستستغرق وقتا.

وقال، يائير لابيد لإذاعة الجيش إن إسرائيل تتطلع إلى ”توسيع اتفاقيات السلام لتشمل دولا أخرى غير الإمارات والبحرين والسودان والمغرب“.

وأضاف: ”إذا سألتني ما هي الدول المهمة التي نتطلع إليها فإن إندونيسيا واحدة منها والمملكة العربية السعودية بالطبع، لكن هذه الأمور تستغرق وقتا“.

وقال يائير لابيد إن ”دولا أصغر“ لم يحددها يمكن أن تطبع العلاقات مع إسرائيل في العامين المقبلين.