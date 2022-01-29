بريطانيا تقترح عملية انتشار عسكري "كبيرة" لردع روسيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت أنّ بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عمليّة انتشار عسكري ”كبيرة“، ردًا على تصاعد ”العداء الروسي“ تجاه أوكرانيا.

وقال جونسون في بيان مساء السبت إنّ مجموعة الإجراءات هذه ”ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين – لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائمًا إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي“.

ويأتي تصريح جونسون في وقت تتزايد فيه المؤشرات على غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

ورأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن الحشود العسكرية الروسية على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا يمكن استغلالها في غزو أوكرانيا، والوصول إلى العاصمة كييف سريعاً، في ظل ضعف الدفاعات الأوكرانية على تلك الجبهة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر السبت، إنه ”على الجانب الآخر من الحدود الواقعة شمال أوكرانيا، حيث الغابات الكثيفة، يوجد طريق سريع مزدحم وهو E-95، المعروف للكثيرين من سائقي الشاحنات، حيث توجد الآن قوات تحتشد بشكل أكبر من ذي قبل، وبطريقة غير مسبوقة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، بحسب مسؤولين ومحللين عسكريين“.

وأضافت أن ”روسيا نشرت دبابات ومدفعية وطائرات مقاتلة ومروحيات وأنظمة صواريخ متطورة وقوات بالآلاف في كل أنحاء بيلاروسيا، في تعزيز للقوات المقاتلة التي قد تحاصر أوكرانيا من 3 جهات على طريقة حدوة الحصان، وتقول موسكو إن هذه القوات تم نشرها للمشاركة في تدريبات عسكرية مقرر لها الشهر المقبل، لكن هذا الحشد في بيلاروسيا يمكن أن يكون تمهيداً لهجوم من جبهة جديدة، قريبة للغاية من كييف“.

وذكرت الصحيفة أنه ”في ظل وجود معظم القوة العسكرية الأوكرانية على الجبهة الشرقية، حيث تستعر الحرب مع الانفصاليين المؤيدين لروسيا منذ 8 سنوات، فإن محللين عسكريين وجنرالات في الجيش الأوكراني يقولون إنه سيكون من الصعب على الدولة أن تجد ما يكفي من القوات للدفاع عن حدودها الشمالية، مع بيلاروسيا، وأن معبر نوفي ياريلوفيتشي الحدودي يقع على مسافة 140 ميلاً، فقط، من الحدود البيلاروسية إلى كييف“.

ورأت الصحيفة أن ”الرحلة ستكون سهلة لأي سائق دبابة روسي، طالما أن القوات الروسية ستنجح في القضاء على القوة الجوية والمدفعية الأوكرانية في البداية، فيما ستظل صواريخ جافلين المضادة للدبابات، التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، منتشرة في شرق أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، وعلى الجانب الأوكراني من الحدود البيلاروسية، فإن الاستعدادات لمواجهة أي توغل عسكري روسي محتمل غير قائمة من الأساس“.

وختمت الصحيفة تقريرها قائلة، إن ”بعض القادة الأوروبيين أكثر حذراً من إمكانية حدوث غزو روسي من حدود بيلاروسيا، وبينما يقول المحللون العسكريون إن هناك فرصة ضئيلة في الوقت الحالي في أن يخاطر لوكاشينكو، ناهيك عن بوتين، بشن حرب مفتوحة مع إحدى دول الناتو، فإن التوترات تتصاعد لدى القادة في أوروبا الشرقية، لا سيما في بولندا ودول البلطيق“.