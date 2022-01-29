بعد 8 جولات.. إعادة انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لولاية ثانية

أعيد انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية اليوم السبت، بعد مطالبة رؤساء الأحزاب له بالاستمرار عقب عدة اقتراعات غير مثمرة في البرلمان على مدى أسبوع لاختيار خلف له.

وفي الجولة الثامنة من الاقتراع بين أكثر من ألف من النواب وممثلي الأقاليم في مجلس النواب ضجت قاعة البرلمان بتصفيق حاد عندما تجاوز ماتاريلا عدد الأصوات اللازمة لانتخابه والتي تبلغ 505، حسب ”رويترز“.

وكان ماتاريلا (80 عاما) قد استبعد البقاء في منصبه ولكن مع تعرض الاستقرار السياسي للبلاد للخطر غير رأيه استجابة لنداءات زعماء الكتل البرلمانية الذين التقوا معه في قصره في وقت سابق من يوم السبت.

ويعد الرئيس شخصية محورية مهمة في النظام السياسي في إيطاليا، إذ يعين رئيس الوزراء وغالبا ما يستعان به في حل الأزمات السياسية في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في دولة لا تمكث حكوماتها أكثر من عام واحد في المتوسط.

وسيرجيو ماتاريلا، من مواليد 23 يوليو/تموز 1941، وهو الرئيس الثاني عشر للجمهورية الإيطالية.

وكشفت عملية السعي لإيجاد بديل على مدى أسبوع مدى هشاشة الوضع السياسي في إيطاليا، وألقت الضوء على غياب الدور القيادي في تكتلات يمين الوسط ويسار الوسط الرئيسية.

وكتبت صحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ اليومية واسعة الانتشار على صفحتها الأولى عنوان ”البحث عن اسم وسط الفوضى“، كما كتبت صحيفة ”لافينيري“ اليومية الكاثوليكية ”اعتراضات أكثر من الأصوات“.

وكان زعيما حزب الرابطة وحركة ”خمسة نجوم“ المتحالفة مع يسار الوسط قد أبديا في ساعة متأخرة أمس الجمعة رغبة في أن تتولى امرأة الرئاسة لأول مرة وأشارا إلى التوصل لاتفاق.

وصرحت مصادر سياسية بأن الحزبين يدعمان إليزابيتا بيلّوني رئيسة جهاز المخابرات، لكن النبأ أثار رد فعل حادا من جانب أحزاب أخرى وانقساما في كتلة يمين الوسط وانشقاقا بين صفوف خمسة نجوم.

وعلى النقيض من دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا حيث تجري انتخاب الرئيس بالتصويت الشعبي، يكون انتخاب الرئيس في إيطاليا باقتراع سري يشارك فيه 1009 من نواب البرلمان وممثلي المناطق ويشهد أحيانا صراعا بين زعماء الأحزاب للهيمنة.

وقال ماتيو سالفيني زعيم حزب ”الرابطة“ اليميني يوم السبت إنه ينبغي أن يظل ماتاريلا في منصبه بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على مرشح بديل على مدى أسبوع.

وذكر مصدر سياسي يوم السبت أن رئيس الوزراء ماريو دراجي طلب من ماتاريلا أن يتولى الرئاسة لفترة ثانية.

وأضاف المصدر أن دراجي أبلغ ماتاريلا أنه يتعين أن يظل في منصبه من أجل ”مصلحة واستقرار البلاد“.

وقال حزب ”الحرية والمساواة“ اليساري إن أحزاب الائتلاف الحاكم اتفقت على مطالبة الرئيس ماتاريلا بالبقاء في منصبه.