دعوات لمواجهة خطر الطائرات المسيرة في الولايات المتحدة

دعت مجلة ”فورين أفيرز“ (الشؤون الأجنبية) الأمريكية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الخطر المتصاعد للطائرات المسيرة قبل خروجها عن السيطرة.

وأشارت المجلة في تقرير نشرته الجمعة إلى أن الهجوم الإرهابي على الإمارات العربية المتحدة منتصف الشهر الجاري أظهر أن تهديد الطائرات بدون طيار لا يقتصر على مناطق الصراع البعيدة بل يمكن لهذه الطائرات أيضا أن تعرض للخطر سلامة أولئك الذين يعيشون في مدن متطورة تبدو آمنة.

وبالنسبة للولايات المتحدة – حيث نما الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار بشكل كبير – فإن الآثار المترتبة على عبور آلاف الطائرات بدون طيار المجال الجوي الأمريكي أصبحت مثيرة للقلق بشكل كبير، وفقًا للمجلة.

تهديد حقيقي

وقالت: ”الآن بعد أن أصبحت الطائرات بدون طيار متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة وقابلة للتكيف بسهولة فإن تهديد هذه الطائرات أصبح حقيقيا“.

وأضافت تقول: ”يذكرنا التحدي الحالي من الطائرات بدون طيار بالتهديد الإرهابي قبل 11 سبتمبر.. فلا تزال الطائرات بدون طيار في مهدها من حيث التبني والتطور التكنولوجي على نطاق واسع، ولا يزال هناك وقت لمعالجة مخاطرها، قبل أن تفقد السيطرة“.

وحذرت المجلة في تقريرها من أنه إذا انتظرت واشنطن، فستتجاوز تكاليف وضع الإجراءات والتنظيمات الأمنية الكافية تكاليف التحرك الآن.

وقالت: ”قد يؤدي التأخير أيضًا إلى إتاحة الفرصة للأطراف التي لديها أكبر مكاسب من الانتشار الجماعي للطائرات بدون طيار، أي الشركات التي تصنع أو تنوي استخدام الطائرات بدون طيار بالسيطرة على عملية وضع القواعد والقرارات“.

أمر تنفيذي

ورأت المجلة أنه للتصدي لتهديد الطائرات بدون طيار، يجب أن تبدأ إدارة الرئيس جو بايدن بإصدار أمر تنفيذي ينشئ مجموعة واسعة بين الوكالات بما في ذلك ممثلون من إدارة الطيران الفيدرالية ووزارة الدفاع ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي لفهرسة المخاطر الأمنية للطائرات بدون طيار والتوصل إلى توصيات للتخفيف منها.

وأوضحت بأنه يمكن للرئيس بدلاً من ذلك إنشاء لجنة بين القطاعين العام والخاص تتألف من المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة، مشيرة إلى أنه في كلتا الحالتين، سيتم تصميم الجهد لموازنة الضرورات التجارية والاقتصادية المشروعة للطائرات بدون طيار من خلال التركيز على الجانب الأمني من صناعة هذه الطائرات.

وشددت على أنه يجب أن يتضمن أي حل تعاونًا معززًا بين القطاعين العام والخاص بأن يعمل المنظمون مع الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار لبناء تدابير أمنية في نقطة البناء وتوفير إشراف أكبر على مشغلي الطائرات بدون طيار.

نبأ سار

وقالت المجلة: ”النبأ السار هو أن الحكومة الأمريكية قد أحرزت تقدمًا في هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ إنه في عام 2015، طلبت إدارة الطيران الفيدرالية تسجيل جميع الطائرات بدون طيار الترفيهية، ويطلب الآن من الطائرات بدون طيار تقديم معرف بعيد يبث هوية الطائرة بدون طيار وموقعها وسرعتها وارتفاعها“.

ولفتت إلى أنه بعد ثلاث سنوات، أصدر الكونغرس قانونًا يمنح وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل صلاحيات جديدة لتحديد وتعقب وحتى إسقاط الطائرات بدون طيار التي يمكن أن تشكل أي تهديد.

تدابير غير كافية

لكن المجلة رأت أن تلك التدابير غير كافية قائلة: ”يشير فشل حكومة الولايات المتحدة في معالجة التداعيات الأمنية لتكنولوجيا ناشئة إلى الخطأ الذي ارتكبته مع الإنترنت خلال مهدها في السبعينيات والثمانينيات.. في ذلك الوقت، كان مهندسو تلك الشبكة يتبادلون التشفير والخصوصية من أجل الرفاهية والنمو وهو خطأ تدفع الدولة ثمنه اليوم“.

وختمت بالقول: ”الطائرات بدون طيار لديها القدرة على إحداث ثورة في الحياة للأفضل، إذ تقدم كل شيء من عمليات التسليم الأسرع إلى الزراعة الأكثر كفاءة إلى تنبؤات الطقس الأكثر ذكاءً.. وللحفاظ على هذه الفوائد مع تخفيف التكاليف، نحتاج إلى اتباع نهج مختلف جذريًا وهو توقع المخاطر العديدة من الطائرات بدون طيار، بدلاً من الاستجابة لها عند ظهورها… وإلا كما هو الحال مع الإنترنت، فإننا نخاطر بفقدان السيطرة“.