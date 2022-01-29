بمنطقة انفصالية.. جريح إثر 13 هجوما بقنابل جنوب تايلاند‎‎

وقعت سلسلة انفجارات بمنطقة انفصالية جنوب تايلاند؛ ما أسفر عن سقوط جريح، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية، اليوم السبت.

وقالت الشرطة التايلاندية، إن شخصا واحدا على الأقل أصيب في عدة هجمات وقعت بالقنابل في إقليم يالا بجنوب البلاد.

وقال نائب المتحدث باسم الشرطة كيسانا فاثانشاروين، إن ما لا يقل عن 13 انفجارًا صغيرا وقعت في بلدة يالا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، معظمها أمام متاجر وسوق ومستشفى للحيوانات ومحل لصيانة السيارات.

وعثرت الشرطة، اليوم السبت، على ما لا يقل عن ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع لم تنفجر، مزودة بأجهزة توقيت.

وقال كيسانا، إن الشرطة تشتبه بأن الانفجارات كانت تهدف إلى إثارة اضطراب أكثر من التسبب في أضرار أو إصابات.

وأودى تمرد انفصالي بدأ منذ عشرات السنين في أقاليم يالا وباتاني وناراثيوات، التي تقطنها أغلبية مسلمة من الملايو في تايلاند ذات الأغلبية البوذية، بحياة أكثر من 7300 شخص منذ عام 2004، وذلك حسبما قالت جماعة ساوث ووتش التي تراقب العنف.

وتطالب الجماعات المتمردة باستقلال هذه الأقاليم المتاخمة لماليزيا، والتي كانت جزءا من سلطنة تسمى فطاني، ضمتها تايلاند عام 1909 كجزء من معاهدة مع بريطانيا.

ووقعت تفجيرات، الجمعة، بعد أسابيع فقط من استئناف الحكومة التايلاندية حوارا للسلام مع الجماعة المتمردة الرئيسية، بعد توقف لمدة عامين للمحادثات بسبب جائحة كوفيد-19.