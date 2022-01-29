نائب رئيسة تايوان يلتقي افتراضيا بنانسي بيلوسي في ختام جولة خارجية

اختتم وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، زيارة للولايات المتحدة وهندوراس باجتماع عبر الإنترنت مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في علامة دعم أخرى من واشنطن للجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها.

وتوجه لاي إلى هندوراس الأسبوع الماضي، لحضور مراسم تنصيب رئيستها الجديدة، سعيا لتعزيز علاقات مهتزة مع واحدة من آخر حلفاء تايوان الدبلوماسيين المتبقين.

وتحتفظ 14 دولة فقط الآن بعلاقات رسمية مع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها لا ينبغي التعامل معه كدولة.

ولدى توقفه في سان فرانسيسكو، أمس الجمعة، في طريق العودة إلى تايوان، قال لاي إنه عقد لقاء افتراضيا مع بيلوسي.

وكتب لاي على ”تويتر“: ”أسعدني أن ألتقي برئيسة المجلس بيلوسي المدافعة القوية عن حقوق الإنسان والصديقة المخلصة لتايوان. أكدنا التزامنا بالعمل معا لتوثيق الشراكة بين الولايات المتحدة وتايوان“.

I was pleased to meet with @SpeakerPelosi, a champion of human rights and true friend to Taiwan. We are committed to working together to strengthen the US-Taiwan partnership. pic.twitter.com/dl7uA71CGu — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) January 29, 2022

ونشر صورة للقاء عبر الإنترنت، الذي حضرته أيضا سفيرة تايوان الفعلية في واشنطن، شاو بي-كيم.

والخميس الماضي، جرى في هندوراس حديث مقتضب بين لاي ونائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، في لقاء نادر كانت له دلالة عالية، وأثار غضبا في الصين، في وقت يشهد توترا في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة.

ولا تربط الولايات المتحدة علاقات رسمية بتايوان، لكنها داعم دولي قوي لها ومورد للسلاح.

وخلال توقفه في لوس أنجلوس في طريقه إلى هندوراس، تحدث لاي عبر الإنترنت مع أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وبرزت تايوان كعامل رئيس في توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، أهم داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.

وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وتتعهد بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها، فيما تصف الصين الجزيرة بأنها أكثر القضايا حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وكان عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، قال في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، إن الولايات المتحدة ستدفع ”ثمنا باهظا“ بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان.

وأضاف وانغ أن الولايات المتحدة ”بتشجيع قوى استقلال تايوان لا تضع فقط تايوان في وضع بالغ الخطورة، ولكنها تُعرّض الولايات المتحدة أيضا لدفع ثمن باهظ“.