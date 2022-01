نائب رئيسة تايوان يلتقي افتراضيا بنانسي بيلوسي في ختام جولة خارجية

اختتم وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، زيارة للولايات المتحدة وهندوراس باجتماع عبر الإنترنت مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في علامة دعم أخرى من واشنطن للجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها.

وتوجه لاي إلى هندوراس الأسبوع الماضي، لحضور مراسم تنصيب رئيستها الجديدة، سعيا لتعزيز علاقات مهتزة مع واحدة من آخر حلفاء تايوان الدبلوماسيين المتبقين.

وتحتفظ 14 دولة فقط الآن بعلاقات رسمية مع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها لا ينبغي التعامل معه كدولة.

ولدى توقفه في سان فرانسيسكو، أمس الجمعة، في طريق العودة إلى تايوان، قال لاي إنه عقد لقاء افتراضيا مع بيلوسي.

وكتب لاي على ”تويتر“: ”أسعدني أن ألتقي برئيسة المجلس بيلوسي المدافعة القوية عن حقوق الإنسان والصديقة المخلصة لتايوان. أكدنا التزامنا بالعمل معا لتوثيق الشراكة بين الولايات المتحدة وتايوان“.

I was pleased to meet with @SpeakerPelosi, a champion of human rights and true friend to Taiwan. We are committed to working together to strengthen the US-Taiwan partnership. pic.twitter.com/dl7uA71CGu

— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) January 29, 2022