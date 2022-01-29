إيران تدين الهجوم الذي استهدف مطار بغداد

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، عن إدانته للهجوم الذي استهدف المطار الدولي للعاصمة العراقية بغداد، واصفا إياه بأنه ”خطوة نحو تكريس الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار في العراق“.

وقال خطيب زاده في بيان صحافي له: ”ندين استهداف مطار بغداد ونعده خطوة تهدف إلى ضرب الاستقرار في العراق“، مضيفاً ”هذه الأعمال المشكوك فيها تهدف إلى إيجاد الفوضى وإلى انعدام الأمن في العراق“.

وأوضح خطيب زاده أن ”إيران تدعم الحفاظ على استقرار ووحدة العراق وتدعم خطوات الحكومة لاستتباب الأمن فيه“.

وتعرض يوم أمس مطار بغداد لقصف صاروخي بستة صواريخ، ألحقت أضراراً بطائرتين وبمدرج المطار، كما تم العثور على ثلاثة صواريخ أخرى غرب العاصمة، فيما قوبلت هذه الخطوة بإدانة داخلية وخارجية واسعة النطاق.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق جميع رحلاتها الى العراق مؤقتاً، مشيرة إلى ”أنه بناءً على توصية إدارة شركة طيران الركاب الكويتية، وبسبب الوضع الحالي في العراق، سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية إلى العراق مؤقتًا“.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي يوم الجمعة قد يعرض البلاد إلى مزيد من العقوبات والقيود التي من شأنها تكبيد العراق خسائر مادية.

وأوضحت في بيان لها أنه ”في الوقت الذي يسعى فيه العراق لرفع الحظر المفروض على حركة النقل الجوي وعودته بشكل طبيعي وإبعاد مطاراته وخطوطه الوطنية عن أي قيود أو عقوبات دولية، يأتي استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ إجرامية ليقوض جميع الجهود الساعية لابعاد ما يؤثر على سمعة البلد وتعريض مصالحه للخطر“.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الهجوم بأنه عمل إرهابي، وتوعد المنفذين بـ“رد حاسم“.

وعادة ما تستهدف هجمات بصواريخ قواعد عسكرية ومحيط مطار بغداد، حيث يتواجد جنود من التحالف الدولي. ويضم مطار بغداد الدولي جزأين، مدنيا وعسكريا، وتتواجد قوات أمريكية إلى جانب القوات العراقية في الجزء العسكري من المطار الذي يتعرض لقصف متكرر مؤخراً.

وتعرض المجمع مرارا خلال السنوات القليلة الماضية لهجمات صاروخية يلقي مسؤولون أمريكيون وبعض المسؤولين العراقيين مسؤوليتها على فصائل شيعية متحالفة مع إيران تعارض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني ضربت صواريخ كاتيوشا قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية تقع بالقرب من مطار بغداد الدولي وغربي العاصمة العراقية.