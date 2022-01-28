أمريكا تحجب مساعدات بقيمة 130 مليون دولار عن مصر

قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن من المقرر أن يوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لأولويات الأمن القومي الأخرى بعد أن فشلت مصر في تلبية شروط حقوق الإنسان التي حددتها إدارة الرئيس جو بايدن، بحسب رويترز.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر أيلول إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وكانت جماعات حقوقية طالبت الإدارة بحجب كامل مبلغ التمويل العسكري البالغ 300 مليون دولار .

وقال أحد هذه المصادر إنه تم إبلاغ أعضاء الكونجرس بقرار الإدارة حجب المساعدة، التي تمثل 10 بالمئة من مبلغ 1.3 مليار دولار لا يزال من المتوقع أن تتسلمه مصر من الولايات المتحدة هذا العام. وأضاف المصدر أنه لا توجد حتى الآن خطط لحجب باقي المساعدات.

ورحب السناتور الأمريكي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن، بالقرار وقال إن السيسي فشل في تلبية ”شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل“.

وأضاف ميرفي في بيان: ”هذا يبعث برسالة مهمة للخارج مفادها أننا سنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي يتلقى فيها الحكام الدكتاتوريون شيكات على بياض من أمريكا قد ولت“.

وأمس الخميس، وردا على سؤال عن المساعدة في إفادة صحفية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن بلينكن لم يتخذ قرارا بعد.

وأضاف برايس: ”نعتقد أن استمرار التقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان يؤدي إلى تعزيز علاقتنا الثنائية مع مصر ولا شيء غير ذلك“.

جاء هذا القرار بعد موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة محتملة تشمل أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار.

وقال برايس أمس إن الموافقة على صفقة بيع شيء منفصل عن منح المساعدات العسكرية وإن الصفقة تتيح لمصر شراء ”معدات ذات طبيعة دفاعية“ لاستخدامها في عمليات حفظ السلام.