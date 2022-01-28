إيرانيون يحتجون قرب منفذ حدودي مع أفغانستان بسبب نقص إمدادات المياه

تجمع سكان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، الجمعة، أمام معبر ميلك الحدودي على الحدود الإيرانية الأفغانية؛ احتجاجًا على عدم استلام إمدادات مياه هلمند، وعدم السماح بتدفق المياه من سد كمال خان الأفغاني.

وبدأت إيران تشعر بالقلق من قيام جارتها أفغانستان ببناء سد كمال خان الذي عطل تدفق المياه من نهر هلمند إلى بحيرة هامون.

وفي 24 آذار/ مارس من العام الماضي، قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، مخاطبا الحكومة الإيرانية، خلال مراسم افتتاح سد كمال خان، إنه من الآن فصاعدًا سنعطي إيران ”الماء مقابل النفط“.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أنه خلال التظاهرة التي أقيمت، اليوم الجمعة، ”تضررت عدد من الشاحنات الأفغانية المتمركزة على الحدود“.

إيرانيون يتظاهرون على الحدود مع #أفغانستان احتجاجا على تعطيل تدفق المياه من سد كمال خان الأفغاني#إرم_نيوز #إيران pic.twitter.com/I2hGBGvz3m — إرم نيوز (@EremNews) January 28, 2022

وبحسب التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، منع المتظاهرون الإيرانيون شاحنات الأفغان الترانزيت من دخول إيران، قبل رشقها بالحجارة.

وكانت إيران وأفغانستان على خلاف حول نهر هلمند وبحيرة هامون الواقعة في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، لسنوات عديدة؛ بسبب الجفاف النادر في المنطقة.

ويعد نهر هلمند أهم نهر في أفغانستان، وهو أحد مصادر المياه الرئيسية لبحيرة هامون الإيرانية، وترى طهران أن ”بناء سد كمال خان من شأنه أن يخلق مشكلة خطيرة لإمدادات المياه في المدن الرئيسية في محافظة سيستان وبلوشستان“.

وفي سياق متصل، نظم حشد من سكان محافظة سيستان وبلوشستان مسيرة احتجاجية أخرى أمام القنصلية الأفغانية في زاهدان عاصمة المحافظة، وطالب الأهالي بالإفراج عن المياه تماشيا مع وعود المحافظ حسين مدرس خياباني.

ورداً على احتجاجات اليوم في المنطقة الحدودية، قال مجيد مير أحمدي، نائب وزير الداخلية الإيراني، إن ”قضية حقوق إيران المائية من نهر هلمند يتم حلها من خلال المفاوضات والمحادثات مع المسؤولين الأفغان“.

وطالب المحتجون الإيرانيون حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات متبادلة من جانب طهران لإغلاق الطريق الاقتصادي لأفغانستان، ورفعوا شعارات ”المسؤول غير المناسب يجب إقالته“، و“إذا لم يتم فتح السد، فسيتم إغلاق البازار“، في إشارة إلى السوق المشترك بين البلدين على الحدود.

وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحدثت تقارير عن إعادة فتح سد كمال خان في أفغانستان لتدفق المياه نحو إيران، لكن طالبان نفت ذلك.

وقال حسين مدرس خياباني، حاكم محافظة سيستان وبلوشستان، إنه من خلال إطلاق المياه من سد كمال خان، سيتم ملء نصف الآبار في المحافظة، التي تقلصت احتياطياتها بمقدار الربع بسبب الجفاف.

وتشير التقارير الواردة من أفغانستان إلى أن الأمطار الغزيرة هذا الشهر في أفغانستان ملأت خزان سد كمال خان بالكامل وأغرقت جدرانه.

وتأثرت محافظة سيستان وبلوشستان بشدة بعواقب أزمة الجفاف في السنوات الأخيرة، وتم إخلاء عشرات القرى في المحافظة من سكانها.

ووفقًا لعضو في البرلمان الإيراني، فإن 19% فقط من سكان المقاطعة يحصلون على مياه شرب آمنة.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية، في تقرير لها، إنه وفق الاتفاقية الموقعة عام 1972 مع أفغانستان، فإن الحكومة الأفغانية ملزمة بالإفراج عن 820 مليون متر مكعب من المياه من سد كجكي بإقليم هلمند الأفغاني، باعتباره حقًا مائيًا لإيران.

ولدى إيران 3 منافذ حدودية مع أفغانستان، وتشترك معها بحدود برية يبلغ طولها نحو 945 كيلو متراً.