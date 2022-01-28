بينيت: نتنياهو هدد بإرسال طائرات دون طيار نحوي أثناء تشكيل الحكومة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه ”تعرض للتهديد“ في أيار/مايو الماضي، من قبل سلفه بنيامين نتنياهو، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية، اليوم الجمعة.

وأنهى بينيت أزمة سياسية غير مسبوقة في إسرائيل أدت إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية في أقل من عامين عندما تولى السلطة وتحالف مع ثمانية أحزاب مختلفة في حزيران/يونيو الماضي، لينهي بذلك 12 عاما من حكم نتنياهو.

وقبل ذلك بقليل، في بداية أيار/مايو وخلال مفاوضات سياسية تهدف لتشكيل حكومته، قال بينيت للصحيفة: ”عندما أدرك نتنياهو أنني لم أكن أنوي السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددني حقا“.

وأضاف: ”قال لي: اسمع، إذا فهمت بشكل صحيح ما تنوي فعله، فاعلم أنني سأسلط آليتي بالكامل عليك.. سأرسل الطائرات دون طيار نحوك وسنرى“.

وأوضح بينيت أن نتنياهو ”كان يتحدث عن جيشه من مجموعات على الإنترنت، والموالين له في الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعي“.

وكان ذلك عاملا حاسما في انتقال بينيت، إلى المعسكر المطالب بالتغيير وتشكيل تحالف غير متجانس يتألف من أحزاب اليمين واليسار والوسط ومن حزب إسلامي عربي.

وقال: ”أدركت أن كل شيء يقع على كاهلي.. وأنه إذا لم أتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من الوضع“.

وتابع بينيت: ”لا أريد أن أرى نتنياهو في السجن.. إنها ليست صورة محترمة بحقه أو بحق مواطني هذا البلد“، في إشارة إلى محاكمته بتهمة الفساد.

وتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية في تاريخ إسرائيل من عام 2009 حتى حزيران/يونيو الماضي.

وهو متهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاختلاس في سلسلة من القضايا، وبدأت محاكمته في أيار/مايو 2020، لكنه دفع ببراءته.

وفي الأسابيع الأخيرة، تفاوض معسكره على صفقة مع القضاء يقر بموجبها بذنبه، لكنه أعلن الإثنين الماضي عن رفضه هذه الصفقة.

والثلاثاء الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه وفي أعقاب تأكيد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، رفضه التوقيع على صفقة ”الإقرار بالذنب“، بدأ حزب الليكود، الذي يتزعمه، في حشد طاقاته للعمل على إسقاط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، إنه ”وبعد رفض بنيامين نتنياهو، التوصل إلى صفقة قضائية تنهي حياته السياسية، أكد حزب الليكود وأقطابه مواصلة العمل لإسقاط حكومة نفتالي بينيت“.