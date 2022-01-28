روسيا تتهم أمريكا باستخدام أوكرانيا لإذكاء التوتر مع موسكو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تستخدم ما وصفه ”بنظام“ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإذكاء التوترات مع موسكو.

وأضاف لافروف أنه ”ربما يجدر بروسيا أن تدرس اتخاذ إجراءات احترازية لحماية دبلوماسييها في أوكرانيا“.

وتسحب الولايات المتحدة وكندا عائلات الدبلوماسيين من كييف، بسبب الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا.

وحشدت روسيا نحو 100 ألف جندي قرب الحدود مع أوكرانيا، بينما تنفي أن تكون موسكو تخطط للغزو.

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الولايات المتحدة طلبت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا علنيا ​​يوم الإثنين.

وأشارت جرينفيلد إلى أن هذا الاجتماع لمناقشة ”السلوك الذي ينطوي على التهديد“ الذي تتبعه روسيا ضد أوكرانيا وحشد قواتها على الحدود الأوكرانية وفي روسيا البيضاء.

وجرت عدة جولات من المحادثات دون تحقيق انفراجة، لكن حلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، وروسيا أبقيا الباب مفتوحا لمزيد من الحوار.

وذكرت السفيرة الأمريكية في بيان أمس الخميس أن ”روسيا ضالعة في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا وتشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين وميثاق الأمم المتحدة“.

وأضافت: ”هذه ليست اللحظة التي ننتظر فيها ونرىه، هناك حاجة إلى الاهتمام الكامل من المجلس الآن ونتطلع إلى مناقشة مباشرة وهادفة يوم الإثنين“.

ويمكن لأي عضو في مجلس الأمن أن يدعو إلى تصويت إجرائي لمنع الاجتماع.

وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات لإقرار مثل هذا التصويت، ولا يمكن للصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ممارسة حق النقض في هذا الإطار.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن أي محاولة لوقف الاجتماع يوم الإثنين ستفشل على الأرجح.

واجتمع مجلس الأمن عشرات المرات بشأن الأزمة في أوكرانيا منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وهو غير قادر على اتخاذ أي إجراء نظرا لوجود روسيا، إحدى الدول الخمس التي لديها حق النقض، في المجلس.

وقالت السفيرة الأمريكية: ”بينما نواصل سعينا الحثيث إلى الدبلوماسية لتهدئة التوتر في مواجهة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن في أوروبا والعالم، يُعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مكانا مهما للدبلوماسية“.

ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، استعداد واشنطن للرد بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا.