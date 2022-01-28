إعلان متمردي تيغراي استئناف المعارك في عفار يثير قلق واشنطن

قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس، إن إعلان متمردي تيغراي استئناف المعارك في منطقة عفار المجاورة أمر ”مقلق جدا“.

ورحبت واشنطن في الوقت نفسه بقرار حكومة أديس أبابا، إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب.

وقال المتمردون في تيغراي يوم الثلاثاء، إنهم ”أُجبِروا“ على استئناف المعارك في عفار بعد أسابيع قليلة على انسحابهم إلى معقلهم في تطور أثار حينها الآمال في عودة السلام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، إن ”التقارير حول استئناف الاشتباكات في المنطقة مقلقة جدا، ونكرر دعواتنا إلى جميع الجهات من أجل أن يوقِفوا كل العمليات الهجومية التي تعوق أيضًا وصول المساعدات الإنسانية وهو أمر بالغ الأهمية“.

غير أنه رحب بالقرار الذي أعلنته يوم الأربعاء، حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لإلغاء حالة الطوارئ التي أُعلِنت في تشرين الثاني/ نوفمبر عندما هدد المتمردون بالزحف إلى العاصمة.

وقال نيد برايس إنه يأمل أن يوافق البرلمانيون ”قريبا“ على هذا القرار.

وأضاف: ”ندعو الحكومة إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقِلوا في ظل حال الطوارئ هذه“.

وأشار برايس إلى أن اثنين من المبعوثين الأمريكيين الذين زاروا أديس أبابا في الآونة الأخيرة ”شجعا“ آبي أحمد على ”اغتنام ما نعتقد أنه فرصة حالية للسلام، من خلال إنهاء الأعمال العدائية، والتفاوض على وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المعتقلين، وإعادة (ضمان) وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وإرساء الأسس لحوار وطني شامل“.

وأحيت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في رسالة عيد الميلاد يوم 14 يناير لـ“مصالحة وطنية“ الآمال بإنهاء الحرب في البلاد، لكن في اليوم نفسه أدت غارة بطائرة مسيرة على مخيم للنازحين في منطقة تيغراي إلى مقتل أكثر من 50 شخصا، وفقا لعمال إغاثة وشهود.

وقال أطباء ومسؤولون محليون إن غارات لاحقة بطائرات مسيرة على مطحنة وكنيسة في أقصى الشمال الإثيوبي أسفرت عن مقتل 21 آخرين على الأقل.

وسلطت هذه الغارات الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الطائرات المسيرة في نزاع أدى وفق تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل آلاف الأشخاص ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة والفقر.