فرنسا: "الحوار مع روسيا لا يزال ممكنا والأمر يعود لبوتين"

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن الوضع بشأن أوكرانيا متوتر جدا، لكن الحوار مع روسيا لا يزال ممكنا.

وأضاف لإذاعة ”آر.تي.إل“: ”الأمر يعود إلى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين ليحدد هل يريد التشاور أو المواجهة“.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه سيسعى للحصول على توضيح بشأن نوايا روسيا تجاه أوكرانيا في مكالمة هاتفية مع بوتين، اليوم الجمعة، وسط مخاوف متزايدة من هجوم روسي على الجمهورية السوفيتية السابقة.

وعلى صعيد متصل، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الخميس، إن الولايات المتحدة طلبت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا علنيا،​​ يوم الإثنين؛ لمناقشة ”السلوك الذي ينطوي على تهديد“، الذي تتبعه روسيا ضد أوكرانيا وحشد قواتها على الحدود الأوكرانية وفي روسيا البيضاء.

وحشدت روسيا نحو 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، بينما تنفي تخطيطها للغزو.

وجرت عدة جولات من المحادثات دون تحقيق انفراجة، لكن حلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، أبقيا الباب مفتوحا لمزيد من الحوار.

وقالت توماس جرينفيلد في بيان: ”روسيا ضالعة في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار، تستهدف أوكرانيا، وتشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين وميثاق الأمم المتحدة“.

وأضافت: ”هذه ليست اللحظة التي ننتظر فيها ونرى. هناك حاجة إلى الاهتمام الكامل من المجلس الآن ونتطلع إلى مناقشة مباشرة وهادفة، يوم الإثنين“.

ويمكن لأي عضو في مجلس الأمن أن يدعو إلى تصويت إجرائي لمنع الاجتماع.

وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات لإقرار مثل هذا التصويت، ولا يمكن للصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ممارسة حق النقض في هذا الإطار.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن أي محاولة لوقف الاجتماع، يوم الإثنين، ستفشل على الأرجح.

واجتمع مجلس الأمن عشرات المرات بشأن الأزمة في أوكرانيا، منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقالت السفيرة الأمريكية: ”بينما نواصل سعينا الحثيث للدبلوماسية لتهدئة التوتر في مواجهة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن في أوروبا والعالم، يُعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مكانا مهما للدبلوماسية“.